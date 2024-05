El próximo 15 de mayo arranca el nuevo Sálvame (que se llama exactamente 'Ni que fuéramos Sálvame'). Se trata de un formato con la esencia de su predecesor que contará tanto con sus productores Adrián Madrid y Óscar Cornejo, que vuelven con Fabricantes Studio, como con buena parte de su elenco. María Patiño estará al frente del formato y también se podrá a rostros históricos del programa, pues entre sus colaboradores estarán Belén Esteban, Víctor Sandoval, María Patiño, Lydia Lozano, Chelo García Cortés o Kiko Matamoros, entre otros.

Aunque hay muchas cosas que aún no se saben del formato, sí parece que los colaboradores llegan con ganas de generar polémica y de hablar sin ninguna cortapisa.

Es el caso de Kiko Matamoros, que ya ha avisado a través de su perfil de Twitter (o X), que piensa cargar duramente contra Telecinco.

"A partir del día 16 me voy a quedar a gusto. NO ME VOY A CALLAR NADA. Estoy loco por contar todo lo que se ha cocido dentro y fuera de los platós de @Supervivientes y el comportamiento de colaboradores y presentadores de los programas de @telecincoes. Avisados estáis todos", escribía en esta red social.

También ha utilizado X para decir que Telecinco le ha vetado. Ha criticado la situación que vive su hija Laura en Honduras y ha cuestionado el tratamiento que recibe por parte del programa Supervivientes. Lamentó no poder defenderla en el plató de Telecinco debido a su veto por parte de la cadena, expresando su dolor como padre y su desagrado como espectador.

¿Cómo y dónde ver el nuevo Sálvame?

Se verá en Canal Quickie, un canal en directo y gratuito que estará dedicado exclusivamente al mundo del corazón y la televisión y que se podrá ver en YouTube y Twitch, además de redes sociales como TikTok, X (antes Twitter) o Instagram.

Se emitirá de 16 a 19 horas de lunes a viernes, en YouTube y Twitch, aunque también se podrá ver en las plataformas de los canales FAST (free ad-supported streaming television), por lo que también estarán disponibles de forma gratuita y con anuncio en las televisiones digitales, tal y como ha desvelado Cornejo a El País. Su duración será de tres horas diarias.

La idea es que este proyecto aterrice también en la TDT en horario de máximo audiencia, además de en algunas páginas webs. Por si fuera poco, se espera que esté disponible en formato pódcast. Esto hará que se lo pueda ver un público más amplio y es que el objetivo de sus creadores es ir allí donde están esos espectadores que echan de menos esa compañía, esa crispación frívola.