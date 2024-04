El prestigioso e influyente sello y colectivo de artistas underground Keinemusik tomará el control total de Hï Ibiza para su siempre imperdible Closing Party, que este año tendrá lugar el 12 de octubre.

Con más de 120 eventos programados para este verano, incluida la Opening Party oficial el sábado 27 de abril, estamos ante la temporada más larga y más grande de Hï Ibiza hasta la fecha. El ya legendario club presentará una rotación semanal inigualable de los talentos más deseados de la escena electrónica, como Black Coffee, Damian Lazarus, David Guetta, Eric Prydz, FISHER, Glitterbox, James Hype, Meduza, Paco Osuna, Patrick Topping, Tale Of Us Present Afterlife, The Martinez Brothers y Vintage Culture.

Para este gran final de temporada, la fiesta de clausura oficial de Hï Ibiza contará con Keinemusik al mando de la curaduría musical en todo el club, considerado el número 1 del mundo, acompañados por una selección de artistas que lideran sus géneros, prometiendo ser uno de los mayores atractivos de la temporada.

El trío berlinés formado por &ME, Adam Port y Rampa es reconocido por liderar el rumbo de la música electrónica underground con sus innovadores DJ sets, lanzamientos discográficos y producciones. Su estilo distintivo, unido a sus variadas influencias, ha llevado a este pionero colectivo a conquistar pistas de baile en todo el mundo, creando una comunidad global de seguidores en constante crecimiento.

La sólida relación de Keinemusik con Hï Ibiza también les ha llevado a actuar en algunas de las fiestas más destacadas del lugar, como la inolvidable fiesta de clausura Black Coffee del año pasado, donde ofrecieron otro set memorable. Este año, reciben el control total de la programación musical de la Closing Party de Hï Ibiza, curando una selección de sonidos cultivados para cada una de las tres áreas de baile: Theatre, Club Room y Wild Corner.

Este viaje a través de las diferentes salas ofrecerá una inmersión profunda y permitirá explorar como nunca el ADN musical de Keinemusik, brindando a los asistentes una experiencia única e inigualable. Combinado con la producción tecnológicamente avanzada y sin rival del club, Keinemusik en Hï Ibiza se posiciona como el lugar insuperable para despedir la temporada 2024.

La Closing Party de Hï Ibiza es siempre uno de los eventos más esperados del año y se espera que las entradas se agoten rápidamente para este encuentro tan ansiado. Reserva de entradas hiibiza.com.