Sin abandonar su “sello” propio pero saliéndose de su “zona de confort”, así ha enfrentado el cineasta Oriol Paulo 'Los renglones torcidos de Dios', su próxima película, que se estrenará el próximo 7 de octubre y cuyas primeras imágenes se han proyectado este miércoles en el festival 'Lo que viene' de Tudela (Navarra).

“Aunque he intentado mantener el sello, entre comillas, sí que me he puesto en lugares un poco más incómodos no solo por el material de partida sino por decisión propia y por mi manera de abordar el proyecto y de cómo trabajar con los actores, sobre todo con Bárbara Lennie, que al final es la luz de la película”, ha contado el cineasta a Efe tras la proyección.

Unas primeras imágenes en las que aparece la actriz en la piel de la enigmática Alice Gould, el personaje creado por Torcuato Luca de Tena. Con la melena rubia y su look años setenta, la actriz explica su historia al equipo del sanatorio en el que se ha internado voluntariamente para investigar un crimen, centro que está dirigido por Samuel Alvar, que interpreta Eduard Fernández, presunto cómplice de toda la trama.

Fernández y Lennie emprenden en la ficción “una lucha de egos”, ha explicado Paulo, en una cinta producida por Nostromo Pictures, Atresmedia Cine y Filmayer. Warner Bros. Pictures España cuyo reparto lo completan actores cómo Loreto Mauleón, Javier Beltrán, Pablo Derqui, Fede Aguado y Adelfa Calvo, entre otros.

Oriol Paulo, autor de éxitos de taquilla como “Contratiempo”, ha contado que tardó meses en aceptar este proyecto por el miedo a “tocar una piedra filosofal como los renglones torcidos”. "Ha sido el proyecto más complicado al que me he enfrentado hasta ahora, no solo por la responsabilidad de adaptar la novela, sino por toda la carga de producción que hay detrás", ha contado.

Al final, decidió aceptar el encargo (esta será la primera película por encargo). “Lo que decidí es ser fiel al recuerdo que yo tenía de la novela cuando la leí por primera vez y entendí que el recuerdo que a mí me había dejado era válido para poner un punto de vista sobre la película”, ha explicado.

La proyección de las primeras imágenes de 'Los renglones torcidos de Dios' ha sido una de las primeras actividades celebradas en la primera jornada del festival 'Lo que viene' que celebra su quinta edición en la localidad navarra de Tudela y en otros municipios como Corella y Cascante.

Organizado por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, el festival reúne a distintos agentes del audiovisual para debatir sobre los principales temas de actualidad del sector y mostrar un avance de algunos estrenos, tanto en cine como en televisión, que tendrán lugar durante los próximos meses.

Entre las actividades de hoy, tendrá lugar la premier de la cinta 'Libélulas' de Luc Knowles, protagonizada por Olivia Baglivi y Milena Smith y una charla con la cineasta y exministra de Cultura Ángeles González Sinde.