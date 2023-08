Los márgenes de decenas de libros antiguos, muchos de ellos adquiridos en el mercadillo de Sant Jordi, han servido a Julio Bauzá (Montevideo, 1936) para crear las obras que expone a partir de esta semana en el centro cultural de Can Curt, en Sant Agustí. De ahí el título de la muestra, ‘Márgenes’, que se inaugura mañana a las 20 horas.

La exposición reúne doce miniaturas y 35 piezas de mediano y gran formato que forman parte de una serie realizada sobre papel. «Antes ya había trabajado sobre papel para hacer collage, pero esta vez he encarado estas creaciones de forma diferente. Lo que he hecho son composiciones geométricas construidas a partir de páginas de libros antiguos, que me han proporcionado un material muy plástico porque las tiras de los márgenes están en muchos casos quemadas por el aire y tienen unos degradados ocres muy interesantes que me han dado mucho juego», explica el autor.

En estas obras el artista uruguayo recurre poco al color, fundamentalmente el rojo y el negro. En algunas de las composiciones también se ha servido de la caligrafía de documentos antiguos «siempre trabajando dentro de la geometría», presente en sus creaciones de los últimos cinco años.

En un par de obras Bauzá, además, ha empleado las notas marginales» que ha encontrado en algunos de los libros antiguos, según apunta él mismo.

La muestra en la sala de exposiciones de Can Curt se podrá visitar hasta el 20 de agosto los jueves, viernes, sábados y domingos de 20 a 21.30 horas.

Además de la colección que presenta ahora en Sant Agustí, este año el artista de Montevideo, que lleva afincado en Ibiza más de cuatro décadas, ha realizado otra serie de trabajos también sobre papel, en este caso, haciendo intervenciones sobre escritos y documentos antiguos adquiridos en sus visitas al Rastro de Madrid. Estos trabajos, adelanta Bauzá, se podrán ver en noviembre en la capital española, en el Espacio Jovellanos.

«Para mí estas dos series últimas han supuesto una experiencia nueva porque sobre papel trabajo poco y me ha resultado muy interesante hacerlo», afirma el creador, al que en este momento, añade, le atrae «la repetición de elementos y el serialismo».

Bauzá, que es arquitecto y arqueólogo de formación, es un creador muy prolífico cuya obra se ha visto principalmente en Ibiza, pero también en Mallorca, Granada, Madrid, Hamburgo, Lisboa o Marbella.