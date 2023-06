El pasado mes de abril, con motivo del Día del Libro, Bartomeu Ribes Guasch (Ibiza, 1959) estuvo en Santa Eulària y en Vila firmando ejemplares de ‘Màscares del poema’ (Arola Editors), que hoy a las 20.15 horas presentará en la sala Marià Villangómez de la Biblioteca Municipal de Ibiza, en Can Ventosa, junto a Joan Cardona des Pou.

Cuenta el poeta ibicenco que fue la editorial tarraconense, con la que ya ha publicado otros dos libros, ‘Els avisos’ (2015) y ‘Les incapacitats’ (2019), la que le propuso sacar una nueva obra y él, que trabaja «con lentitud» pero con constancia acumulando poemas en la recámara y dejando que «guarden cierto reposo», dijo que sí. Así se puso en marcha el proyecto, que nació en plena pandemia y por tanto en época de mascarillas, lo que de alguna manera influyó también en el título de la obra. «Creo que la poesía, como las personas, siempre ha utilizado una especie de máscara, tiene una zona escondida y se trataba de darle la vuelta, quería buscar su cara oculta», explica a continuación para argumentar la elección del nombre de este poemario. Comenta que la idea de máscara siempre le ha gustado mucho y menciona los versos con los que abre la publicación, que corresponden al poema ‘Le Masque’ de Charles Baudelaire.

Recuerdos de la década de los 70

La nueva obra de Ribes reúne poemas escritos en distintas épocas que ha ensamblado como si fuera el montaje de una película para formar un conjunto armónico en el que todas las piezas encajen entre sí. Son en total 77 y este número no es arbitrario. «Tiene su simbología» porque, como el propio autor apunta, le retrotrae a 1977, una época «explosiva» en la que Ibiza era muy distinta a la isla que es ahora y él un adolescente de 18 años con ganas de comerse el mundo que daba el salto a Barcelona, como muchos otros jóvenes de las Pitiusas.

En esta publicación, el poeta ibicenco, además de hablar de recuerdos y amistades del pasado, toca los grandes temas de hoy y siempre: «el amor, el trabajo, situaciones sociales complicadas, la lucha, los grandes logros de la civilización...». «La gran suerte que tiene la poesía es que te permite moverte con mucha libertad y tocar muchos asuntos», señala el poeta, antes de añadir que «en este libro hay una parte optimista».

‘Màscares del poema’ es ya el decimoquinto poemario de Bartomeu Ribes. Los lectores conocedores de su obra comprobarán que «hay una línea continua» entre sus quince poemarios, «la del uso de la poesía como método de conocimiento».

Ribes empezó a publicar muy joven. Su primera obra fue ‘Vint-i-cinc poemes illencs’, que salió en 1979, pero no fue hasta el cambio de siglo, después de un largo período de silencio y de constante aprendizaje, cuando aparecieron sus libros más contundentes, trabajados y personales, como ‘Agrupament de la peresa’ (2001), Premi Illa de Formentera, ex aequo; ‘Temps, pintura mental’ (2002); ‘Letargic’ (2003); ‘Línia de flotació ‘(2007), Premi Vila de Martorell 2006; ‘Recomençaments’ (2008); ‘Bellumes’ (2010)o ‘Conhort i malanança per al diluit recipient del llamp’ (2012).

Además de estas obras, publicó ‘Correspondència’, en 2013, y ‘Correspondència 2 (seguirà)’, el año pasado, junto a Toni Roca. Asimismo, Bartomeu Ribes es el autor de la obra ‘Marià Villangómez: rutes literàries’ que vio la luz en 2013 coinciendo con el centenario del nacimiento del padre de las letras ibicencas.