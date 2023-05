Ibiza Medieval mira al cielo

En los últimos días, el concejal de Fiestas de Vila, Ricard Clivillé, no para de consultar las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante el temor de que la lluvia, que se está resistiendo a aparecer esta primavera, haga acto de presencia y agüe la fiesta de Ibiza Medieval, que arranca hoy y se prolongará hasta el domingo, 14 de mayo. Ayer el edil parecía tranquilo: "Contamos que en la inauguración, programada a las 19 horas en el Portal de ses Taules, no llueva". Es lo que confirma también el parte de Aemet. De todos modos, si finalmente hubiera precipitaciones, el acto ‘Por la defensa de Eivissa’ se trasladaría a mañana por la tarde y si el viernes también cayera agua se suspendería definitivamente.

En cualquier caso, aunque están previstas lluvias intermitentes este fin de semana eso no supondrá que se cancele la feria con la que se conmemora la declaración de Eivissa como Patrimonio de la Humanidad. Como es lógico, explicó ayer Clivillé, "habría que suspender espectáculos en la calle, pero se mantendrían las actuaciones en interior y los puestos del mercado, que se cubrirían". Lo que puede correr peligro es el programa confeccionado para la gente mayor de las residencias de la isla, previsto para mañana entre las 10.30 y las 13 horas en Es Martell. Aemet en su parte de ayer pronosticaba chubascos este viernes a partir de mediodía y el concejal de Fiestas de Vila tiene claro que en ese caso no habrá evento para los usuarios de las residencias. Precisamente a principios de esta semana la Associació de Voluntaris d’Eivissa hacía un llamamiento en busca de voluntarios que acompañasen a los mayores en la visita a la feria. Clivillé comentó ayer que si el acto se celebra y no se han encontrado voluntarios suficientes el consistorio "tendrá que contratar a monitores de alguna empresa".

El concejal habló también del montaje de la feria, que comenzó el pasado sábado, 6 de mayo, y que llevan a cabo en estos días más de una veintena de personas, entre operarios del Ayuntamiento de Eivissa, de Making Of Ibiza y de La Fragua de Vulcano, la empresa a la que se le ha adjudicado nuevamente la organización de Eivissa Medieval este año.

Como se podía comprobar ya ayer, la decoración medieval este año se extiende no solo a Dalt Vila, la Marina, el parque Reina Sofía, y la plaza del Parque, sino también al paseo de Vara de Rey, que acogerá algunos de los 170 estands de artesanía, comida y restauración del mercado, que se abrirá esta misma mañana a partir de las 10 horas.

Como siempre, en la calle de las Farmacias se ubicarán los puestos dedicados a la artesanía local. El Ayuntamiento de Eivissa ha podido terminar a tiempo la reforma de la plaza de sa Font y en este espacio también habrá tenderetes, según adelantó el edil de Fiestas. El resto se distribuirá por toda Dalt Vila.

Clivillé recordó que el consistorio ha habilitado durante los cuatro días de Eivissa Medieval tres líneas de autobús gratuitas que conectarán los aparcamientos disuasorios de la ciudad con es Soto de las 10 a las 22.30 horas.