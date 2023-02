El área de Música Tradicional de la Escola de Música i Dansa de Formentera ofrecerá la V Cantada Pagesa el próximo sábado 18 de febrero a las 20 horas en la Sala de Cultura (Cine). La duración será de 90 minutos, la entrada es gratuita, pero hay quye reservar en la web www.entradesformentera.cat. Este espectáculo se incluye dentro del ciclo ‘L’Illa a escena’ que impulsa el área de Cultura.

«Una veintena de alumnos de en Xumeu Joan interpretarán una cantada muy especial con cant redoblat, cant glosat, en solitario, en diálogo y en grupos», especificó ayer Alejandra Ferrer, vicepresidenta y consellera de Educación de Formentera. «El objetivo de esta cantada, que desde hace años impulsa Xumeu Joan, es que la tradición oral no se pierda y se transmita a nuevos cantores, así como en la población en general», añadió la consellera, que agradeció tanto al profesor como a los alumnos «el gran trabajo que hacen para que esta tradición perdure».

Esta actuación se complementará con un taller de instrumentos de música tradicional, castanyoles, tambor y flaüta, a cargo de Vicent Ferreret, que tendrá lugar el mismo sábado 18 de febrero a las 12 horas en la sala de plenos del Consell. En este taller se darán a conocer las técnicas de construcción, la procedencia de los materiales, como se afinan y el tratamiento que reciben estos instrumentos, únicos y exclusivos de las Pitiusas. Las colles de ball pagès Es Xacoters y Es Pastorells están invitadas al acto, así como alumnos de la Escola de Música i Dansa. La entrada también será libre para el público en general. No hace falta reserva previa.