El actor David Solans, en Ibiza: «Tengo colegas camareros que ganaban más que yo en ‘Merlí’»

Media hora antes de que comience la charla de post-peripatéticos, más de una decena de seguidores de ‘Merlí’ aguardan ansiosos en la entrada del Centro Cultural de Jesús la oportunidad de ver a sus ídolos. La gran mayoría son chicas jóvenes.

Rosario Moreno, de 28 años, es una de las fanes más madrugadoras. Venía con la idea de que en el evento estaría Carlos Cuevas, el actor que interpreta a Pol Rubio en la popular serie, pero allí mismo se entera de que ha causado baja y que en su lugar estarán David Solans (Bruno en ‘Merlí’), Albert Baró (Joan) e Iñaki Mur (Oliver). En su rostro no se aprecia ni rastro de decepción. «Me da igual quién venga, me gustan todos, pero alguna seguro que se lleva un chasco», comenta después de confesar que su personaje preferido es Bruno, «por su forma de ser».

Deli Rojas también ignoraba hasta ahora que finalmente Cuevas no asistiría a la charla de exalumnos de Merlí, pero no le importa. Tiene 16 años y quiere ser actriz y cree que la actividad programada este mediodía (por ayer) por Serielizados Fest Santa Eulària es «una muy buena oportunidad» para conocer los entresijos de la profesión. Le acompaña su amigo Hugo Egea, de quince años, que también es seguidor de esta serie, cuya trama gira en torno a Merlí Bergeron (Francesc Orella), un profesor de Filosofía que sabe conectar con sus alumnos y estimularlos a través de métodos poco convencionales. Tanto Deli como Hugo opinan que lo que más les engancha de esta ficción es que aborda asuntos que afectan a los adolescentes y temas diversos «como el bullying o la homosexualidad».

Noa Ricagno, de quince años, explica que ella y la gran mayoría de amigos que le acompañan, todos del instituto Sant Agustí, descubrieron ‘Merlí’ en primero de ESO gracias a un profesor de catalán. «La serie es adictiva porque los protagonistas son adolescentes y nos vemos reflejados en las temáticas que trata. Además, Merlí es el profesor que a todos nos gustaría tener», apunta Nadia Gámez. «‘Merlí nos representa», le da la razón Ignacio Luján, de 16 años.

«La verdad es que cuando la ves te dan muchas ganas de estudiar Filosofía», reconoce Candela Ortín. «Luego cuando te topas con la realidad y ves los tostones que te meten los profesores te llevas un chasco», añade, lamentándose, Virginia Sánchez. Su hermana gemela, Rosa, comenta que la serie le gusta tanto que la está viendo de nuevo. No es el caso de su compañera Noa Gallego, que empezó a seguir la ficción «hace dos días».

No solo hay juventud entre el público, también se ven algunos cuarentañeros y cincuentañeros, pero pocos. Es el caso de María José Guerra, que se enganchó a la serie gracias a la recomendación de los dos amigos que le acompañan, Silvia Díez y Xavier Durán. «Veía ‘Merlín’ con mi hijo de once años, que al final no ha podido venir. Le ha dado mucha rabia», explica. Los tres coinciden en destacar que ‘Merlí’ es «original, actual y muy divertida». «Y, además reivindica claramente la importancia de que la Filosofía esté en las aulas», añade Xavier.

Minutos antes de la hora programada para el comienzo del evento, se abren las puertas del centro cultural. Algo más de la mitad del auditorio se llena, aproximadamente unas 180 plazas.

La llegada de los protagonistas de la charla arranca aplausos y ovaciones. Los encargados de hacer las presentaciones y dirigir esta conversación de post-peripatéticos son los conductores del podcast ‘Dentro’ (Radio Primavera Sound), Alba Riera e Iñaki Mur, que ejerce a la vez de moderador y ponente.

‘Merlí’ y ‘Operación Triunfo’

La primera pregunta va dirigida a saber cómo marcó ‘Merlí’ el futuro de estos tres actores y qué recuerdos conservan de aquella etapa de sus vidas. Todos coinciden en señalar que fue una experiencia «muy especial» e «intensa» en la que «un grupo de gente joven con muchas ganas de trabajar hacía lo que le gustaba y se lo pasaba muy bien». «Tuve la sensación de salir de una crisálida», comenta David Solans, que tras su paso por ‘Merlí’ se planteó explorar otros caminos creativos, como la música, porque no quería quedarse «solo con la etiqueta de actor».

Para Albert Baró, que como el resto, ya tenía experiencia previa en el mundo de la interpretación, «‘Merlí’ marcó un antes y un después» en su carrera.

"Gestioné muy mal el éxito, supuso una pérdida de intimidad bestial" Iñaki Mur - Actor

Iñaki Mur interviene para comparar el éxito que cosecharon con la serie con el que los triunfitos alcanzaron con el programa ‘OT’. «Tú, David, serías Chenoa y Albert, Lola Índigo. Yo, al principio, me veía como Gero pero con un poco de perspectiva soy más como Gisela por eso de que he hecho musicales», bromea provocando las carcajadas del público. «La televisión nos dio fama, pero nuestro estatus real era otro, éramos chicos que estábamos empezando en esto», reflexiona a continuación. De los tres, comenta después, fue él el que peor llevó lo de convertirse en famoso. «Lo gestioné muy mal, me pareció una pérdida de intimidad muy bestia», asegura. «Yo diría que es el éxito el que me ha llevado bien a mí, aunque en algún momento le hubiera puesto freno, pero era imposible», señala Solans. Baró disfrutó de la popularidad que le reportó Merlí, «más que sufrirla». «Lo que sí fue un sufrimiento fue experimentar el éxito en Argentina. Allí la gente es muy intensa y he vivido situaciones muy fuertes», reconoce haciendo referencia a la fama que ha cosechado en el país latinoamericano con la telenovela ‘Argentina, tierra de amor y venganza’. La popularidad con ‘Bienvenidos a Edén’, que triunfa en Netflix, la lleva mucho mejor. «Esta serie ha sido una gran oportunidad para mí», asegura.

Que éxito y dinero no siempre van de la mano queda demostrado cuando Alba Riera lanza al aire la peliaguda pregunta de cuánto cobraban en ‘Merlí’. Nadie se atreve a dar cifras concretas, pero sus respuestas dejan entrever que ricos no se han hecho con la serie. Mur se limita a decir que «poco» y explica que si los actores normalmente cobran «por sesión o capítulo», ellos lo hacían «al mes». Solans da más pistas: «El sueldo entonces me parecía mucho, pero tenía colegas trabajando en chiringuitos que ganaban más que yo». «En la segunda y tercera temporada cobramos lo mismo que en la primera», apunta Baró. Mur remata el asunto: «Si esta serie se hubiera hecho en Estados Unidos todos hubiéramos tenido una mención».

Riera pregunta entonces cómo sería la serie si se hubiera rodado en la actualidad.

Poco protagonismo femenino

Solans y Baró coinciden en que las mujeres tendrían más peso en la trama porque en ‘Merlí’, admiten, el protagonismo se lo llevaban los hombres. «Es una serie bastante normativa en general, también en la representación de la comunidad Lgtbi», señala Mur. «‘Merlí’ no representaba a todos los colectivos y en ese sentido podría haberlo hecho mejor», afirma Solans.

"No es que nos sintiéramos traicionados, pero no nos gustó la manera en la que supimos que se iba a hacer un 'spin-off'" Albert Baró - Actor

Cuando la moderadora saca a colación el tema de la secuela de ‘Merlí’ los tres actores no disimulan su disgusto ante la forma en la que se gestionó el asunto. «No es que nos sintiéramos traicionados, pero no nos gustó la manera en la que supimos que se iba a hacer un spin-off. Nadie nos informó, nos enteramos por un whatsapp», afirma Baró.

Solans, que participó en la primera temporada de ‘Merlí: Sapere aude’ no se muerde la lengua: «Todo se enturbió, se notaba que ya no había el amor de hacer un proyecto sino que se estaba creando un producto. A mí me recortaron la trama, me hicieron ghosting. La sensación era de que ‘no te queremos, pero te necesitamos’. La situación fue muy violenta, me sentí maltratado laboralmente». Esa es la explicación de que decidiera dejar la serie a medias y eso que en ese momento «estaba sin un duro». Sus dos compañeros le alaban por su «valentía», pero para él no fue un gesto valiente. «Simplemente puse por delante mi persona a mi trabajo. Si hubiera hecho lo contrario me hubiera destruido», asegura. Todos coinciden en señalar que prefieren ‘Merlí’ a su secuela.

Durante la larga conversación, que se prolonga durante una hora y media con el turno de preguntas del público, se descubren muchos detalles curiosos como que el papel de Bruno, el hijo de Merlí Bergeron , lo iba a interpretar en un principio Baró y no Solans. También se hace spoiler aunque a estas alturas ya son pocos los que desconocen el final de la serie, que para estos actores fue el más acertado.

Les cuesta responder a la pregunta de quién tenía «el ego peor colocado», Sale el nombre de Marcos Franz, pero reconocen que «ese ego es parte de su encanto». «Somos egocéntricos y a todos en algún momento eso nos brotó», admite Iñaki.

Las preguntas más comprometidas llegan al final y ninguno se corta al responderlas. Así el público se entera, entre otras cosas, que durante el rodaje tanto Baró como Solans tuvieron sexo con alguien del reparto y que este último no volvería a trabajar «con el creador de Merlí», Héctor Lozano.