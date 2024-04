Feijóo, a por el PSC: "Salvador Illa no es el punto y final del 'procés'. Es su continuación"

Las expectativas del PP en Catalunya ante las elecciones del 12 de mayo son muy buenas. Según la encuesta de GESOP para EL PERIÓDICO, multiplicará el número de escaños por cuatro: de los 3 que obtuvo en 2021 puede saltar a entre 12 y 14. Para conseguirlo, los populares quieren recuperar a antiguos votantes que optaron por Vox (sacó 11), absorber los 6 de Ciudadanos y también morder al PSC por el centro. Y a este último votante se ha empezado a dirigir Alberto Núñez Feijóo este miércoles en una entrevista en Antena 3. El líder de los conservadores, con "mucho tirón" en Catalunya por "su imagen de moderación", en palabras de uno de los vicesecretarios más implicados en la campaña de mayo, ha cargado duramente contra Salvador Illa, candidato del PSC y primero en todos los sondeos.

"Salvador Illa se parece mucho a Pedro Sánchez pero en versión catalana", ha empezado ironizando Feijóo. "Dijo a todos que en ningún caso estaría a favor de la amnistía y la abrazó como la gran solución", ha remachado haciendo guiños a esos votantes del PSC que están poco o nada de acuerdo con la medida de gracia (el 43% de los que apoyaron a Illa en 2021, según GESOP). Para el líder del PP, "Salvador Illa no es el punto y final del 'procés', es su continuación".

Pese a que el candidato socialista ganó las elecciones del 2021 y las encuestas señalan que lo volverá a hacer este año, el líder de los populares ha llegado a afirmar que "no va a tener un gran protagonismo" porque al final Sánchez no le dejará gobernar. "[Sánchez] estaría dispuesto a sacrificar a Salvador Illa incluso habiendo ganado las elecciones para no perder los apoyos en la Moncloa", ha apuntado en referencia a la necesidad que el presidente del Gobierno tiene del respaldo de Junts y ERC en el Congreso esta legislatura.

Preguntado por la cantidad de días que tardó en confirmar a Alejandro Fernández como candidato del PP a la Generalitat, Feijóo ha soltado que esa "semana o semana y media" con crónicas periodísticas sobre el debate interno ha ayudado a que el actual presidente de los populares catalanes gane "en presencia" y "en conocimiento". "Los efectos de esa discusión han sido rentables para el PP", ha remachado.