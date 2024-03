Yolanda Díaz reaparece tras su gira por EEUU y anuncia un consejo de prevención de la corrupción en pleno 'caso Koldo'

Yolanda Díaz reaparece después de cuatro días de viaje oficial a Estados Unidos en pleno estallido del 'caso Koldo' para anunciar que Sumar presentará en el Congreso de los Diputados la creación de un consejo de prevención de la corrupción, para lo que ha convocado "de urgencia" a su grupo parlamentario el próximo lunes.

La líder de Sumar, en una entrevista en Al Rojo Vivo, ha considerado que se trata de "una situación muy grave", después de que esta semana hayan salido a la luz distintas informaciones que apuntan a una presunta trama que mediaba en la obtención de contratos públicos a cambio de mordidas por parte del asesor personal del exministro José Luis Ábalos; un caso que también ha salpicado a otros dirigentes socialistas como Ángel Víctor Torres o Francina Armengol. La dirigente ha evitado pedir dimisiones o valorar la actuación de ninguno de los implicados, al desconocer la causa judicial, pero sí ha advertido que "no vale el 'y tú más'".

En este sentido, ha apuntado a la necesidad de presentar políticas concretas para evitar que esta situación vuelva a repetirse. "Llegué ayer de EEUU y convoqué de urgencia a mi grupo parlamentario el lunes", comenzó Díaz, antes de avanzar que propondrá la creación de un "consejo de prevención de la corrupción, un organismo de carácter autónomo que tiene que prevenir con carácter inmediato todas las autoridades presuntamente delictivas". Un organismo que, señaló, "lo tienen prácticamente todos los países de nuestro entorno" y es "una recomendación del GRECO", el Grupo de Estados contra la Corrupción, un órgano dependiente del Consejo de Europa.

Yolanda Díaz destacó que este órgano debe tener "independencia funcional, independencia orgánica y carácter independiente de las personas que lo nutren" para tener vigilancia ajena a las Administraciones Públicas, y apuntó a que su composición debe elegirse en el Congreso de los Diputados, dejando entrever que este nuevo organismo podría contar con personal funcionario propio: "Hay que tener planes contra la corrupción y funcionarios responsables de ese control previo", apuntó, en otro momento de la entrevista. Díaz aprovechó para pedir al PP que apoye su propuesta y defendió que apoyar estas medidas es "mejor que pedir dimisiones, porque no sabemos lo que hay realmente sobre la causa judicial".

La vicepresidenta también ha admitido ser "escéptica" sobre el trabajo de las comisiones de investigación, después de que Sumar se comprometiese a apoyar la comisión propuesta por el PSOE sobre este asunto. "Las comisiones de investigación en nuestro país tienen una tradición bastante decil y sirven para poco", comenzó. "Soy bastante escéptica, por eso me parece que no hay que detenerse en esto", ha continuado, antes de insistir en que "hay que tomar medidas con carácter inmediato para prevenir".

"LA POLÍTICA NO ES PSICODRAMA"

Más allá del anuncio y de condenar como "muy grave" lo sucedido, Díaz evitó entrar a valorar las implicaciones que puede tener para otros dirigentes socialistas. "No he leído el sumario, desconozco la causa, sé que es muy goloso para la información periodística hablar de personas y no lo voy a hacer, ni de Francina ni de otras personas", respondió la líder de Sumar. "Es un tema muy serio y hay que decir 'se acabó', como con el machismo", zanjó.

Sí que descartó que este caso pudiera hacer tambalear la legislatura, algo que explicó en el carácter del presidente de Gobierno. "Pedro Sánchez es un político de raza y los políticos de raza se crecen ante la adversidad. El Gobierno de España va a seguir trabajando", defendió la vicepresidenta.

Sí cargó Yolanda Díaz contra el exministro José Luis Ábalos, que se negó a dejar el escaño y pasó al Grupo Mixto. "Conozco al señor Ábalos y no comprendo bien su actuación", comenzó, antes de advertir que "lo coherente hubiera sido dejar el acta".

Preguntada por las apariciones del socialista en distintos medios de comunicación, se mostró especialmente dura. "Todo esto es innecesario. Se merece respeto a sí mismo", apuntó. "Sobra todo esto, la política es algo muy serio y no se trata de ir por platos diciendo lo que uno siente. La política no es psicodrama. Hay que saber llegar a la política y saber irse".