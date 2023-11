ERC apuesta por incluir una ley de referéndum en el acuerdo de claridad y Junts se aferra al 1-O

La moción de la CUP que pide elaborar una nueva ley de referéndum de autodeterminación en el Parlament, entendiéndola como el paso previo a la realización de esta consulta antes de que finalice la actual legislatura -a más tardar, en febrero de 2025-, ha vuelto a agitar el debate en la Cámara catalana. A la espera de que la Mesa decida este miércoles sobre los recursos presentados por Vox y Ciutadans, que consideran que el mero debate y votación de la moción es inconstitucional, ERC y Junts han presentado varias enmiendas al texto. Ahora los anticapitalistas deberán analizar y decidir si las incluyen en su moción o si las rechazan, antes de la votación que tendrá lugar el jueves.

Según consta en las enmiendas registradas en la Cámara, y a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, ERC se inclina por impulsar una nueva proposición de ley de referéndum en el Parlament, pero considera que debe ser una opción más de las cinco vías ya contempladas en el acuerdo de claridad. En este sentido, los republicanos quieren que la moción inste al Govern a solicitar al Institut d'Estudis de l'Autogovern que incluya "una valoración sobre la ley del referéndum de autodeterminación" al informe que han encargado sobre las cinco propuestas de los expertos. También insisten en que el impulso del referéndum se tiene que hacer "desde el consenso de la sociedad catalana" para poder "garantizar la máxima legitimidad e inclusión" y, por este motivo, instan al ejecutivo de Pere Aragonès a abordarlo también en la mesa de partidos catalanes.

En cambio, el texto que ha presentado Junts no contempla redactar una nueva ley de referéndum de autodeterminación ni que se haga ninguna nueva consulta, ya que considera que "solo un referéndum pactado con el Estado y validado internacionalmente puede sustituir el mandato del 1 de octubre". Lo que sí pide el texto de los posconvergentes es que la acción política del Govern se sustente en "mayorías parlamentarias que la validen", por lo que desdeñan -una vez más- el acuerdo de claridad, al no haber recibido el aval del Parlament ni haber formado parte del programa de Govern que permitió la investidura de Aragonès y que, en su momento, Junts sí apoyó.

En plenas negociaciones

La moción presentada por la CUP llega en plenas negociaciones entre Junts y el PSOE para sacar adelante la ley de amnistía y permitir la investidura de Pedro Sánchez, con el objetivo -según explican diputados 'cupaires'- de "demostrar que no se ha desvinculado la amnistía de la autodeterminación". La CUP se queja de que se esté negociando esta norma para exonerar a los procesados o condenados por el 'procés' "bajo secreto de sumario" y temen que el PSOE termine "dando gato por liebre" a Junts, como considera que ha hecho con ERC en los últimos años. Por este motivo, piden que el Parlament se reactive y siga explorando vías para la autodeterminación, que consideran imposible de acordar con el Estado.

El pacto de los republicanos con el PSOE -que se dio a conocer el jueves pasado- incluye una nueva fase del diálogo con la reanudación de la mesa de diálogo y un compromiso de que los acuerdos adoptados serán refrendados por los catalanes. De momento, ni ERC ni Junts han aclarado cuál será el sentido de su voto si no se aceptan sus enmiendas.

Tampoco ha avanzado su posicionamiento En Comú Podem, -que no ha presentado ningún texto alternativo- bajo el argumento de que hay que ver cómo queda finalmente el texto, aunque han subrayado que su posición no está alineada con la de la CUP y que, por lo tanto, votarán "en consecuencia". "Todos sabemos lo que nos estamos jugando", dicen en una referencia velada a la investidura para frenar un Gobierno de PP y de Vox. Su apuesta, inquieren, pasa por la desjudicialización del conflicto y por la amnistía, pero no por ahora por un referéndum de autodeterminación, informa Sara González.

Amenazas de Vox y Cs

La votación prevista para el jueves está pendiente, sin embargo, de la revisión de la Mesa del Parlament que tiene que reunirse este miércoles para valorar las peticiones de reconsideración de Vox y Ciutadans. Los dos partidos han pedido al árbitro parlamentario retirar del orden del día la moción de la CUP y han amenazado con recurrir a los tribunales si la propuesta sigue adelante. "Algunos de sus compañeros acabaron en el banco de los acusados", recordó el líder de la extrema derecha en el Parlament, Ignacio Garriga.