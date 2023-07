La propuesta estrella de Yolanda Díaz, la llamada herencia universal, despierta rechazo en Podemos, ahora integrado en la candidatura de Sumar. El partido de Ione Belarra se ha cuidado de mantener perfil bajo en las últimas semanas, reduciendo su implicación en la campaña electoral y evitando las críticas al proyecto de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Pero después de dos semanas manteniendo prietas las filas, el malestar ha vuelto a abrirse paso en la organización, donde rechazan la última propuesta que tranfiere 20.000 euros a los jóvenes de 23 años sin importar el nivel de renta.

En Podemos han reducido al mínimo su visibilidad estos días. Sin las ruedas de prensa que se celebraban habitualmente, sin convocatorias más allá de los actos institucionales de sus ministras, Ione Belarra e Irene Montero, los dirigentes del partido han preservado también este 'apagón' en las redes, donde se esfuerzan por evitar los cuestionamientos a la candidatura de la que forman parte. Un silencio generalizado en la esfera pública que cuenta con una única excepción: la televisión de Pablo Iglesias, que en su mesa de tertulia política diaria cuenta con representantes de Podemos, que debido a los asuntos a tratar deben dar públicamente su opinión sobre los temas del día.

Este espacio es una pequeña ventana donde se asoma el sentir generalizado del partido, y donde este lunes un miembro de la ejecutiva morada, el diputado Rafael Mayoral, ha mostrado abiertamente su disconformidad por la medida puesta sobre la mesa por Sumar. "Me chirría en primer lugar porque se diga que los 20.000 euros pueden ir dedicaros a formarse", censuraba el dirigente, que defendía que "eso tiene que ser una garantía del Estado", continuaba, apelando al compromiso de "la educación debe ser universal y gratuita". "No me parerce que el Estado deba dar el chque escolar. Me preocupa que esto se convierta como en el cheque escolar, donde te dan la pasta para que vayas a una universidad privada o para hacer un máster que vale una pasta, cuando esos máster no dejan de ser un filtro económico".

En segundo lugar, el dirigente apuntaba al argumento de Sumar para que este pago se destine a la emprenduría empresarial. "A la gente hay que tenerle un poquito de respeto, y lo de emprender con 20.000 euros...es decir 'tú con 18 años y 20.000 euros te vas a convertir en Bill Gates", ironizaba Mayoral, que definía el planteamiento como "la filosofía de Rockefeller". "Es como decir 'cómprate un boleto de lotería que te va a tocar mañana", argumentaba. "Operar sobre derechos es mucho más útil y esto nos rompe culturalmente", al poner al mismo nivel "educación y cheque del Estado". "A todos los que hemos estado peleando con las tesis de [Milton] Friedman nos abre las carnes".

En el mismo sentido se expresaba la asesora de Podemos Laura Arroyo, que calificaba de "terrible" la propuesta y consideraba que Sumar acercaba sus posiciones a Ciudadanos: "En un momento en que buscaron un Podemos de derechas, ahora buscan un Ciudadanos de izquierdas", comenzaba, advirtiendo de que "cuando escucho esto, les juro que yo escucho algo muy similar a lo que hubiera dicho Alberto Rivera o Inés Arrimadas, y me parece muy peligroso".

"Esta derrota hay que vencerla a partir del 24 de julio", defendía una asesora de Podemos en el canal de Pablo Iglesias

En este punto, mostraba su decepción hacia la candidatura "porque yo también quisiera ir con ilusión el 23 de julio" y hacía toda una declaración de intenciones a partir del día siguiente de la cita electoral. "Iremos a cumplir pero esta derrota hay que vencerla a partir del 24 de julio".

En Sumar también evitan cualquier ruido durante esta campaña electoral y tratan de rebajar las críticas apelando a los fichajes de Podemos que ha hecho Sumar. Este mismo lunes la candidatura sacaba pecho de que la propuesta de herencia universal había sido impulsada por Nacho Álvarez, el economista de Podemos que Yolanda Díaz incorporó como portavoz económico de campaña, en un movimiento que generó fuertes tensiones en el partido de Ione Belarra.

"En esta propuesta que hoy presentamos de herencia universal, Nacho Álvarez que es de Podemos ha tenido un protagonismo muy principal en la elaboración de esta propuesta y tanto los miembros de Podemos como de IU estamos remando en la misma dirección", defendión el portavoz de campaña, Ernest Urtasun, este lunes en rueda de prensa, donde desgranó las líneas generales de la medida.

Sumar se enreda

La herencia universal de Yolanda Díaz también ha adquirido protagonismo este lunes, después de las contradicciones mostradas este lunes entre el portavoz y la propia vicepresidenta de Gobierno sobre quién percibirá esta transferencia en caso de llegar al Gobierno. Una edad que en un primer momento se situó en los 18 años y que después ha pasado a ser de 23.

El eurodiputado definió el ingreso de 20.000 euros como "un derecho que se adquiriría a los 18 años y se haría efectivo a los 23", cuando se haría el pago. Preguntado sobre la retroactividad de la medida, para que la percibieran personas que ya habían cumplido la mayoría de edad, Urtasun rechazó esta posibilidad. "Reconocer un nuevo derecho", defendió, "es algo que no se puede hacer retroactivamente". Pues bien, la vicepresidenta segunda pareció responder unos minutos después con una serie de mensajes en Twitter donde contravenía directamente esta versión: "La medida afectará a quienes en 2023 cumplan 23 años y a todos los de menor edad".