Las listas electorales de Sumar no incluyen a Irene Montero. Sin embargo, Yolanda Díaz ha negado este lunes que se vetara de manera explícita a la ministra de Igualdad. "No. No es nuestro estilo", ha sentenciado la vicepresidenta segunda, rechazando las acusaciones que lanzó la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, hace más de diez días. Lo que sí ha habido en las negociaciones, ha dicho, ha sido "generosidad" y "también muchas renuncias", pero nunca un veto directo a Montero. Ni por su parte ni por la de ningún otro partido que se haya integrado en Sumar.

La vicepresidenta admite que en la negociación hubo "generosidad" y "también muchas renuncias" "Esto ha sido difícil", ha admitido Díaz tras más de 20 días en los que las negociaciones con Podemos para cerrar una coalición se cerraron 'in extremis' y con la polémica por la exclusión de la 'nú mero dos' de Podemos. "Se nos ha pedido, una vez más, sacrificar a nuestro principal activo político", denunció Belarra hace más de una semana a la par que garantizaba el acuerdo con Sumar. No obstante, denunció de manera clara que desde el equipo de Díaz se había exigido el veto a Montero: para Díaz "la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones es un obstáculo insalvable para alcanzar una acuerdo de unidad". Sin embargo, la también ministra de Trabajo lo ha negado. Preguntado sobre este veto explícito ha aseverado: "No. No es nuestro estilo vetar". Y, segundos después, ha querido "Poner en valor el trabajo de Irene Montero". "Creo, además, que nuestro país hoy es muchísimo mejor porque hemos ensanchado los derechos de las mujeres", ha sentenciado. La foto de la unidad Díaz ha recalcado en varias ocasiones que el "ruido" no le gusta. "Me han escuchado miles de veces decirlo y creo que lo practico. Me parece que la ciudadanía merece respeto", ha subrayado. En este sentido, ha evitado entrar en las polémicas internas de la construcción de Sumar, aunque ha admitido que siempre se producen discrepancias a la hora de conformar las listas electorales. Además, la vicepresidenta segunda ha dejado claro que a lo largo de la campaña se verá una foto conjunta de todos los líderes de los distintos partidos que se han integrado en Sumar: Belarra, Íñigo Errejón, Joan Baldoví. La instantánea tendrá su importancia ya que muchos de estos dirigentes mantienen unas relaciones personales bastante tensas.