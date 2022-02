Borràs acata a la JEC y rechaza la delegación de voto del diputado de la CUP Juvillà

El Parlamento de Cataluña celebra este jueves un pleno para votar el dictamen de la comisión del estatuto de los diputados que el miércoles avaló la mayoría soberanista en defensa del diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa, Pau Juvillà. El parlamentario está condenado por desobediencia a una inhabilitación de seis meses y a una multa de 1.080 euros por no descolgar los lazos amarillos de su despacho del Ayuntamiento de Lleida durante el periodo electoral de 2019. La sentencia del TSJC no es firme, porque ha interpuesto un recurso todavía por resolver en el Tribunal Supremo que, a su vez, tampoco ha atendido aún a la petición de medidas cautelares del Parlament para frenar la orden firme en vía administrativa de la Junta Electoral Central (JEC) que le despoja de su escaño.

El pleno ha empezado a las cinco de la tarde y la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha decidido rechazar la delegación de voto de Juvillà, considerando que ya no es diputado. Sólo ella debía acordarlo, ya que debido a las medidas covid hay reducción en el hemiciclo y se abordan las delegaciones de forma conjunta sin tener que pasar por la Mesa.

La CUP, para asegurarse que el dictamen se aprueba, ha dividido la petición de delegación: Juvillà delega a una diputada (que vota una sola vez por los dos) y los otros tres a otro miembro, para asegurarse que, si no se cuenta el voto de Juvillà ni de la diputada que vota por él, los otros 7 votos estén garantizados y fuera de peligro.

La Junta de Portavoces ha acordado que en el pleno de este jueves solo se vote el dictamen, ya que no entrará en la misma convocatoria la votación del relevo de Juvillà en la Mesa ni cualquier otro punto. El diputado 'cupaire' ha anunciado que renunciará al puesto debido al cáncer que padece y la formación ha propuesto a Carles Riera en su lugar. Pero, está por ver si la CUP o algún otro grupo parlamentario solicita una alternación del orden del día que deba someterse a votación.

Juvillà ya no es diputado

Todo el proceso parte de la idea, ya asumida en el independentismo, de que Juvillà no sigue siendo parlamentario, ya que no podrá ejecutar su voto. El conflicto se ha situado en si tiene o no derecho a votar aunque no lo haga. Y es que se da la circunstancia de que, decidiera lo que decidiera Borràs sobre la delegación del voto, tampoco lo ejecutaría si en el orden del día sólo aparece un punto y es el del dictamen –como ya hizo en otras ocasiones sin la orden de la JEC activa– porque su pronunciamiento implica directamente a Juvillà y, si votara, podría entrar en un conflicto de intereses.

La aceptación de la delegación del voto de Juvillà ponía a la presidenta en un brete –ya no podía aplazar más la decisión de si aceptaba o no su voto, a sabiendas de que podría ser impugnado–, pero también a los funcionarios que, como sucedió con el ‘expresident’ Quim Torra, podrían desactivarle el botón de votación o, incluso, impedirle la entrada en el hemiciclo en el caso de que se presentara, algo que no ha sucedido.

Paralelamente, este viernes finaliza el plazo de la JEC a Borràs para informar de todas las medidas que haya tomado en cumplimiento de la retirada del escaño a Juvillà. Las credenciales de la nueva diputada, la siguiente en la lista por Lleida, ya están en la Cámara, aunque no las ha recogido. La CUP insiste en que Juvillà no renunciará a su acta, pero Borràs, de facto, ya ha movido ficha y ah esquivado posibles consecuencias judiciales.

La presidenta ha admitido en una carta dirigida a otras cámaras legislativas que la JEC ya ha desposeído a Juvillà de su acta de diputado. En la carta, asegura que "no puede aceptar" que "un órgano administrativo decida de forma unilateral quién sí y quién no puede ser diputado".