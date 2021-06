Sánchez sopesa cambios profundos en el Gobierno y en el PSOE tras los indultos

El pasado 1 de junio, el secretario general del PSOE cumplió tres años desde su llegada a la Moncloa tras una fugaz moción de censura, embridada en menos de una semana. Mariano Rajoy abandonó el poder señalado por la sentencia de la Gürtel y Sánchez pudo sacar a su partido de las catacumbas demoscópicas para conformar un Gobierno que, en sus líneas maestras, le ha acompañado desde entonces. Con el reajuste obligado, claro, por la incorporación de Unidas Podemos en enero de 2020, tras las dos elecciones generales que ganaron los socialistas.

El presidente situó como su mano derecha a Carmen Calvo, ascendió al secretario de Organización, José Luis Ábalos, a la poderosa cartera de Fomento (luego Transportes) y promocionó desde Andalucía a María Jesús Montero. Concedió las riendas de la economía a una alta funcionaria de la UE, Nadia Calviño; otorgó a una experta en medio ambiente, Teresa Ribera, el señero departamento de Transición Ecológica, y premió con Defensa a uno de sus fichajes estrella en las elecciones de 2016 y siempre leal, Margarita Robles. Y destinó a Interior a Fernando Grande-Marlaska, juez bien visto por la derecha hasta entonces y aupado al Consejo General del Poder Judicial por el PP. En Educación colocó a Isabel Celaá; en Industria, a Reyes Maroto; en Ciencia, al astronauta Pedro Duque, y en Agricultura, a Luis Planas.

Ese diseño básico no sufrió demasiadas mutaciones con la suma de Unidas Podemos. Hubo ministros que dejaron el Gabinete, pero no ellos. El Ejecutivo se amplió hasta los 22 departamentos y, desde entonces, Sánchez solo ha procedido a retoques necesarios por la salida de Salvador Illa como responsable de Sanidad —se convirtió en el cabeza de cartel del PSC para las elecciones catalanas del 14-F—, sustituido por Miquel Iceta, y de Pablo Iglesias como vicepresidente segundo —se marchó para liderar la lista morada en los comicios madrileños—, reemplazado por Ione Belarra, movimiento que supuso el ascenso de Yolanda Díaz como vicepresidenta tercera.

Nuevo combustible con encuestas adversas

Pero ahora las condiciones son otras. Ahora, según confirman a El Periódico de Catalunya fuentes gubernamentales y de la cúpula socialista, Sánchez sí está dispuesto a una reforma "profunda" de su Gabinete. Lo está "reflexionando", coinciden, y de hecho sí que ha reclamado su opinión a responsables del partido y altos cargos del Ejecutivo. De esas conversaciones emana la conclusión de que el presidente buscaría "reforzar el peso político" de su equipo. Un cambio de caras que en la dirección del partido y miembros del Gobierno entienden necesario para encarar el segundo tramo de su mandato. De hecho, un relevo sería congruente con el mensaje que él y los suyos llevan repitiendo semanas, que la legislatura "empieza ahora", una vez que la cobertura de vacunación avanza y los fondos europeos —el maná de 140.000 millones de euros en seis años— estarán operativos en los próximos meses.

Pero el mandatario también necesita nuevo combustible en un momento en el que las encuestas empiezan a situar al PP como primera fuerza del país y detectan un cierto trasvase de voto socialista a Pablo Casado tras los comicios madrileños del 4-M. Hay quienes, no obstante, en Ferraz y en el Ejecutivo, desaconsejan los movimientos porque sería "maquillaje", un cambio "más estético", un "efecto placebo" —en palabras de un ministro—, una reestructuración que "no preocupa al ciudadano de a pie", más inquieto por la evolución de la pandemia o su situación económica y laboral.

No obstante, Sánchez no ha dejado ver a sus colaboradores el alcance real de esa posible remodelación ministerial. Todo está en el aire. Porque además tiene dos barajas con las que jugar: el Gobierno y el partido. El PSOE se acerca a su 40º Congreso: será convocado en julio por el comité federal y se celebrará entre el 15 y el 17 de octubre en València. De ahí que algunos cuadros apunten que el jefe del Ejecutivo podría renovar su Consejo de Ministros en julio, después de la delicada decisión de los indultos, o bien planee hacerlo más cerca del congreso federal. Esta última sería la solución más convencional y en cierta medida lógica, pero con Sánchez, un líder muy hermético, las quinielas siempre son difíciles.

Una duda recurrente es qué pasará con Carmen Calvo. En ella se apoyó el líder socialista desde el primer momento y le tiene, como siempre reiteran en su círculo, un alta consideración por el despacho de los asuntos que le encarga, su lealtad fuera de dudas y su experiencia gubernamental y pericia jurídica, clave para un puesto tan comprometido como la vicepresidencia política, la responsable del filtrado de los asuntos que llegan al Consejo de Ministros en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. Algunos dirigentes la ven "agotada" en su recorrido, pero la mayoría cree que Sánchez no prescindirá de ella salvo que se lo pida ella misma. Además, Calvo, como Ábalos y Montero, son pesos pesados en la dirección socialista, muy apreciados por sus compañeros, y una defenestración tendría, a juicio de los responsables consultados, poca lógica. Los tres son incluso vistos como "intocables" para el presidente.

Desgaste de Laya y Marlaska

Señalados por la oposición están la titular de Exteriores, Arancha González Laya —de quien el PP ha pedido su dimisión por la crisis con Marruecos—, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Pero no está claro que Sánchez se deshaga de ellos. Hasta ahora los ha defendido frente a la oposición y, como recuerdan en su entorno, que algunos de sus ministros sean diana para las derechas no es sinónimo de que tenga una mala opinión de su desempeño. No ha descollado el titular de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ni tampoco el titular de Ciencia, Pedro Duque. Y Reyes Maroto mantiene un perfil bajo: es apreciada por el líder pero podría ser resituada como valor de futuro en el PSOE madrileño, ahora descabezado tras el desastre del 4-M. José Luis Escrivá (Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) recibe críticas internas por su menor cintura política, mientras Margarita Robles es vista con algún recelo por sus compañeros por sus a veces duras palabras contra la parte morada del Ejecutivo.

Pero de nuevo su relevo dependerá igualmente de las señales que quiera emitir Sánchez: si prefiere escorar su Gabinete a la izquierda o bien reforzar su centralidad, y a este último mensaje ayudarían la presencia tanto de Robles como a Calviño. Por eso en el Gobierno hay quienes creen que el presidente tendrá también en cuenta el 'input' que reciba de las primarias del PSOE andaluz, que se dirimirán en primera vuelta el 13 de junio (y el 20 en segunda ronda, si ninguno de los candidatos supera el 50% de los votos). Si gana Susana Díaz, quizá se vea obligado a buscar la moderación, pero si vence el alcalde de Sevilla y el ungido por Ferraz, Juan Espadas, será un espaldarazo a su proyecto procedente de la federación socialista más importante.

La remodelación puede venir acompañada de un adelgazamiento de la estructura, hecho que podría servir para lanzar un mensaje de austeridad hacia Bruselas. Pero en el círculo del líder no se atreven a especular con la dimensión de esa eventual reducción de carteras. Una desaparición bastante evidente sería la de Universidades, en manos de Manuel Castells. Pero un recorte del organigrama tendría que contar con el beneplácito de Unidas Podemos, que sienta a cinco de los suyos en el Consejo de Ministros (Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra, Alberto Garzón y Manuel Castells), ya que se entiende que sería proporcional al peso actual de cada socio. En el entorno de Sánchez, no obstante, se recuerda que la salida de Iglesias ya mermó cualitativamente el relieve de los morados, así que tal vez el presidente podría prescindir de alguno de sus ministros sin tocar la cuota de UP.

En el 40º Congreso se espera, y así convergen todos los mandos consultados, que el secretario general dé vida a un cambio de calado a su dirección. La actual ejecutiva, de 47 miembros (dos menos que los que tenía en 2017, cuando nació, por las salidas de José Félix Tezanos y Beatriz Corredor), es tributaria del tortuoso proceso de primarias que le enfrentó a Susana Díaz y Patxi López. Sánchez premió a sus fieles, a los que habían apostado por él cuando fue defenestrado por los notables del PSOE, compuso una dirección muy amplia y de bajo perfil político y solo integró al exlendakari y al presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.

Sánchez también quiere reforzar el peso de su cúpula en el PSOE. Ahora ya no necesita pagar lealtades porque es presidente del Gobierno y la guerra de 2017, que dividió al partido, queda en el pasado, aunque su 'spin off' son las primarias andaluzas que se dirimirán el 13 de junio en primera vuelta (y el 20 en segunda ronda, si es necesario), entre Susana Díaz y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, el ungido por Ferraz. El secretario general, por tanto, tiene plenas manos libres para diseñar una ejecutiva de nuevo cuño, más reducida y funcional y de mayor relieve. Pero todos los dirigentes consultados dan por hecho que el corazón de su equipo —que conforman la vicesecretaria general, Adriana Lastra; el jefe del aparato, José Luis Ábalos; la secretaria de Igualdad y vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el responsable de Coordinación Territorial, Santos Cerdán— se mantendrá.