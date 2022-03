Las pegatinas, vinilos o adhesivos decorativos para el coche sirven para personalizarlo sin tener que someterlo a un cambio muy drástico. Es muy común ver por la carretera coches con pegatinas familiares (como el clásico bebé a bordo), logos de marcas de moda, banderas o simples símbolos que tienen un significado especial para el propietario/a del vehículo. No obstante, ¿es legal esta práctica?, ¿te pueden multar por llevar pegatinas en el coche?

Tal como explica Mapfre, la normativa sobre estas cuestiones no concreta qué es lo que realmente se puede hacer y lo que no, dejando la última decisión en la interpretación de los agentes de Tráfico. Sin embargo, según el Reglamento General de Circulación, las únicas pegatinas autorizadas en la luna delantera o trasera, o en cualquiera de las ventanillas del vehículo, son el distintivo medioambiental y los adhesivos expedidos por la ITV.

El artículo 19.1 del Reglamento sostiene que “la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule, sin interferencias de láminas o adhesivos”. Por ello, la conclusión extraída es que el Reglamento no prohíbe de forma expresa el uso de pegatinas, aunque sí señala que éstas no deben impedir la visibilidad del conductor/a. Es decir, se pueden colocar adhesivos en la chapa y en las lunas y ventanillas del coche, siempre que no dificulten la visibilidad a través de la superficie acristalada o los retrovisores. Además, debes tener en cuenta que al no existir una normativa más clara sobre este tema, la decisión final siempre quedará en manos de los agentes de Tráfico.

PEGATINAS PROHIBIDAS

Las pegatinas o adhesivos decorativos que están prohibidas son las siguientes:

Pegatinas reflectantes o luminiscentes : ya que pueden disminuir la visibilidad del resto de usuarios de la vía.

: ya que pueden disminuir la visibilidad del resto de usuarios de la vía. Pegatinas de competición , como dorsales de eventos deportivos: se considera que este tipo de adhesivos incitan a incrementar la velocidad.

, como dorsales de eventos deportivos: se considera que este tipo de adhesivos incitan a incrementar la velocidad. Pegatinas sobre la matrícula del coche : aunque no afectan a la visibilidad del conductor/a, sí que entorpecen el registro del vehículo. Recuerda que una placa sucia, desgastada, en mal estado o con pegatinas supone una multa de 200 euros .

: aunque no afectan a la visibilidad del conductor/a, sí que entorpecen el registro del vehículo. Recuerda que una placa sucia, desgastada, en mal estado o con pegatinas supone una . Pegatinas que dificulten la visibilidad del conductor/a: el 90% de la información que recibes al conducir te llega a través de la vista, así que circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permite la visibilidad diáfana sobre toda la vía por la colocación de adhesivos, vinilos, cortinillas u otros elementos no autorizados, supone una sanción económica de 200 euros.

PEGATINAS AUTORIZADAS

Las pegatinas que por ley están autorizadas son las siguientes: