Los Reyes Magos realizan su viaje mágico por las Pitiusas

Las cabalgatas de los Reyes Magos volverán a llenar de luz y expectación las calles de la isla, en una de las noches más esperadas por las familias de Ibiza y Formentera. Antes de la llegada de Sus Majestades, su competencia, Papá Noel, también hará su recorrido particular por varios municipios.

Los Reyes iniciarán su recorrido el 5 de enero en Cala de Bou y llegarán al auditorio Caló de s’Oli. | J.A.RIERA

Ibiza

La llegada de los Reyes a Santa Eulària está prevista el 5 de enero a las 18.30 horas. | TONI ESCOBAR

La capital inaugura la magia con la visita de Papá Noel y su comitiva los días 23 y 24 de diciembre. Ambos desfiles partirán a las 10.30 horas desde el puerto para recorrer Bartomeu de Roselló, Ignasi Wallis y finalizar en el paseo de Vara de Rey, donde el ambiente navideño se intensificará con actividades y sorpresas.

Gaspar saluda a los niños y mayores que esperaban su visita el año pasado en Eivissa. | VICENT MARÍ

El 5 de enero los Reyes Magos acudirán primero al hospital de Can Misses para visitar a los niños ingresados y de paso llevarles ilusión y algún regalo. Por la tarde, los Reyes llegarán al puerto en las barcas procedentes de Formentera, donde realizarán la tradicional adoración al Niño Jesús. La cabalgata recorrerá varias calles y concluirá en Vara de Rey, donde el alcalde entregará a Melchor, Gaspar y Baltasar las llaves de Ibiza. Este año se habilitarán zonas reservadas para mayores, personas con movilidad reducida. Para los asistentes con hipersensibilidad acústica se facilitarán cascos antirruido.

Santa Eulària

En Santa Eulària tanto Papá Noel como los Reyes Magos visitarán las distintas parroquias. El dulce abuelito vestido de rojo recorrerá Jesús el 14 de diciembre, Santa Gertrudis el 21 y Santa Eulària y es Puig d’en Valls el 24, donde recogerá las cartas y saludará a los más pequeños desde su carroza.

La tarde del 5 de enero será uno de los momentos con más actividad para los Magos de Oriente. Sant Carles recibirá a Sus Majestades a las 17 horas, mientras que en Santa Eulària la llegada está prevista a las 18.30. La cabalgata recorrerá las principales calles y culminará con la entrega de regalos en la plaza España. Santa Gertrudis tendrá también su recepción real a las 19.30. El día 6 será el turno de es Puig d’en Valls y de Jesús.

Sant Antoni

La ilusión también llegará a Sant Antoni, donde Papá Noel tendrá su caseta navideña y realizará una visita especial el 24 de diciembre. La cabalgata de los Reyes Magos desfilará el 5 de enero, a partir de las 18.30 horas, por las principales calles del núcleo urbano ante la expectación y la ilusión de niños y mayores.

Sant Josep

Los Reyes iniciarán su recorrido el 5 de enero en Cala de Bou y llegarán al auditorio Caló de s’Oli. Después, la comitiva se trasladará a Sant Agustí y más tarde a Sant Jordi. El 6 de enero los Reyes llegarán a es Cubells, acompañados por villancicos del coro local.

Sant Joan

La parte norte de la isla cuenta en su la agenda festiva con la visita del paje real los días 3 y 4. Las cabalgatas del 5 y 6 de enero recorrerán Sant Miquel, Sant Joan y Sant Llorenç, para vivir una de las tradiciones más queridas de los niños.

Formentera

La cabalgata de los Reyes Magos recorrerá la isla con sus carrozas y se detendrá en todos los pueblos de la isla para llevar la ilusión a los formentereses.