Los juguetes más buscados: tendencia, sorpresa y creatividad

Los niños son los reyes de la Navidad, que llega a Ibiza con una enorme diversidad de gustos y un interés creciente por los juguetes que aportan creatividad, aprendizaje y coleccionismo. «Esta Navidad no hay nada muy claro, cada año se dispersa más la cosa, está más repartido», explica Yasmina Piñeiro, responsable de la juguetería Eivitoys, en Ibiza. Aún así, hay tendencias que están marcando la temporada.

El regreso imparable de las peonzas Beyblade

Las Beyblade vuelven a girar con fuerza entre los más pequeños estas fiestas. Peonzas, pistas (incluyendo versiones plegables para llevar a cualquier parte) y accesorios como diferentes tipos de lanzadores están volviendo a ser un éxito rotundo después de que el año pasado el fenómeno Pokémon dominara las listas de deseos.

Minecraft: mundo pixelado que no pasa de moda

El universo pixelado continúa imparable este año. Minecraft es tendencia tanto en todo tipo de juguetes como en diferentes sets de construcción. Figuras de acción, peluches, disfraces, espadas, escudos y otros accesorios saltan del popular videojuego a la realidad y continúan situándose entre los artículos más solicitados a Papá Noel y los Reyes Magos.

LEGO, la marca de construcción más internacional del mercado, se suma a esa tendencia de Minecraft con una variedad de opciones para diferentes tramos de edad. «Todas las líneas de LEGO están tirando muy bien, pero ahora mismo Minecraft es el más puntero», destaca Piñeiro.

Construcción para todas las edades

Precisamente los diferentes juegos de construcción de LEGO continúan imparables, afianzando la tendencia a llegar también a niños más mayores y adultos. Los artículos de esta marca, siempre un clásico, vuelven a estar entre los más buscados pese a la falta de existencias en algunas colecciones en Ibiza.

Algunos de los sets más buscados son los nuevos lanzamientos de la serie One Piece, los siempre exitosos Marvel, la interminable colección de Harry Potter o las nuevas naves de Star Wars, que parecen no pasar nunca de moda. A estos se suman otras colecciones de LEGO como las Architecture, centradas en edificios del mundo, los coches Technic o los sets de creación de flores.

Por otro lado, también ha aumentado la demanda de maquetas y puzzles en 3D y 4D, ideales para adolescentes y familias que buscan retos más complejos.

Ciencia y exploración: juguetes educativos al alza

Los juguetes científicos continúan ganando terreno. Microscopios, telescopios, prismáticos o kits de experimentos se están convirtiendo en una apuesta fuerte: «Son juguetes educativos que funcionan muy bien», explica Piñeiro. Esta tendencia conecta a la perfección con niños curiosos y con familias que buscan regalos que fomenten el aprendizaje.

El alma musical de Ibiza, en juguetes para niños

En Ibiza la vertiente melódica tiene un protagonismo especial. De ahí que muchos niños escriban sus cartas a Papá Noel o los Reyes Magos solicitando mesas de mezclas infantiles, karaokes y micrófonos que modifican la voz para las noches más mágicas del año.

K-Pop: la gran sorpresa inesperada

Si hay una tendencia que ha pillado a todos por sorpresa, es la de las guerreras K-Pop: un grupo de tres chicas que mezclan música y fantasía como cazadoras de demonios en una serie de Netflix con éxito arrollador. La demanda de artículos relacionados con este fenómeno ha sido tan rápida que casi no ha dado tiempo a abastecer las tiendas: «Los clientes van mucho más rápido que nosotros, a veces no nos da tiempo a seguirles el ritmo», comenta Piñeiro, que confirma que han conseguido disfraces del grupo y que esperan recibir nuevos artículos de este fenómeno en su juguetería de Ibiza.