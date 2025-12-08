Juegos para fomentar la comunicación huyendo de las pantallas y las prisas

La Navidad es el momento del año en el que las mesas se alargan, los días están llenos de encuentros y apetece más que nunca compartir risas y conversaciones. Pocas cosas acompañan mejor esas reuniones que un buen juego de mesa. Ya sea en familia, con niños, o en sobremesas con amigos, los juegos se han convertido en un clásico de estas fechas.

Catan, un juego de estrategia recomendado para grupos reducidos con ganas de partidas más largas. | DEVIR

Pero, entre tantas opciones, ¿cuáles son más recomendables? Este año, proponemos una selección de juegos variados, fáciles de explicar y perfectos para animar cualquier reunión navideña. De adultos a niños, siempre con risas garantizadas.

Trivial Pursuit, un clásico ahora con edición familiar. | TRIVIAL PURSUIT

Skyjo: el éxito imbatible de las sobremesas

Cartas del Virus, en el que mantener sano tu cuerpo es el objetivo. | TRANJIS GAMES

Rápido, adictivo y apto para todas las edades (a partir de ocho años). Skyjo se ha ganado un lugar privilegiado en las tardes en familia gracias a su mecánica simple: ir pasando rondas sumando el menor número de puntos posible. Se trata de un juego de estrategia en el que hay que ir descubriendo las cartas que cada jugador tiene boca abajo, apostando por los números de menor valor. La indicación es que se van anotando los puntos totales de cada ronda y la partida se acaba cuando alguien alcanza los cien. El ganador es quien menos haya sumado. Es ideal para quienes buscan un juego accesible incluso para quienes no juegan habitualmente.

Pelusas Revolution: todos son bienvenidos

Si por algo triunfó el Pelusas, entre otras cosas, era por lo asequible que es para personas de cualquier edad. Niños y mayores pueden compartir risas en torno a este juego, que con su versión Revolution vuelve a ser una de las recomendaciones para las sobremesas navideñas. Como en su versión inicial, gana quien más pelusas haya recogido durante la partida, ¡pero hay nuevas cartas que dan más emoción a las partidas!

En Pelusas Revolution, los jugadores deben ingeniárselas para sumar el mayor número de puntos con nuevos mecanismos para conseguir pelusas, opción de robarlas, esquivar cartas con puntos negativos o entregar regalos envenenados a sus rivales. Todos tienen su momento en este juego que, además, puede llevarse a cualquier parte.

Dixit: contar historias sin palabras

Creatividad, imaginación y un sorprendente componente emocional. Dixit propone interpretar ilustraciones oníricas que llevan a cada jugador a inventar historias o pistas. Es tan bonito como fácil de jugar y se presta a partidas relajadas después de una cena navideña.

Virus: diversión frenética en formato de bolsillo

Sencillo, competitivo y muy rápido. Virus propone una batalla por mantener sano tu cuerpo mientras intentas infectar el de los demás. Lleva ya varios años en el mercado y se ha convertido en un clásico para pasar un buen rato entre niños y adultos. Su ritmo ágil y su tamaño hacen que se convierta en un imprescindible para llevar en el bolso y activar una partida improvisada en cualquier momento.

Catan: la estrategia más accesible

Para quienes quieren ir un paso más allá y disfrutar de un juego de estrategia ligero, Catan es el clásico por excelencia. Los participantes deberán construir nuevos asentamientos (aldeas), mejorarlos para convertirlos en ciudades o construir caminos para continuar con la expansión. Cada poblado permite obtener materias primas para continuar construyendo y comerciando. Es recomendable para grupos más pequeños con ganas de una partida algo más larga.

Trivial Pursuit Familiar: cada uno a su nivel

Trivial Pursuit es un clásico que nunca falla. En su versión familiar, el juego divide las preguntas por franjas de edad para que menores y adultos puedan competir en igualdad de condiciones. Una propuesta perfecta para tardes tranquilas en familia, donde cada respuesta se convierte en anécdota.

Cualquiera de estas opciones, según los gustos de cada grupo, puede ser un acierto en las reuniones familiares o de amigos. Los juegos fomentan la comunicación, reúnen a generaciones y permiten desconectar de pantallas y prisas.