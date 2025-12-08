Diversión para toda la familia
La feria vuelve un año más al aparcamiento de sa Joveria y estará abierta hasta el 12 de enero de 2026
La tradicional Feria de Navidad de Ibiza ya está en marcha en el aparcamiento de sa Joveria, donde se inauguró el pasado 21 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 12 de enero de 2026.
El recinto vuelve a convertirse en uno de los puntos más animados del invierno, con una amplia variedad de atracciones dirigidas a todas las edades y los inconfundibles puestos de churros, gofres o buñuelos, entre otros, que cada año marcan el sabor de estas fiestas.
El Ayuntamiento de Ibiza ha confirmado a través de sus redes sociales que los martes y miércoles serán los días más económicos para disfrutar de la feria. A partir del 8 de diciembre se aplicará un precio especial reducido, pensado para que las familias puedan acceder a las atracciones con mayor comodidad y sin que el presupuesto se convierta en un impedimento.
Horario de apertura
El horario de apertura será de lunes a jueves, de 17 a 23 horas; y los viernes, sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 horas y de 17 a 24 horas.
Como novedad destacada, este año se incorpora una jornada inclusiva cada jueves entre las 17 y las 19 horas. Durante ese tiempo, la reducción del impacto visual y sonoro facilitará que personas con sensibilidad sensorial puedan disfrutar del recinto en un entorno más accesible, una iniciativa que permite a toda la ciudadanía disfrutar de estos espacios festivos, independientemente de sus circunstancias.
Con atracciones pensadas para niños, jóvenes y adultos, y un ambiente que combina tradición y diversión, la Feria de Navidad de Ibiza reafirma una vez más su papel como uno de los encuentros imprescindibles de la Navidad en la isla. Una cita que, año tras año, vuelve a reunir a residentes y visitantes en torno a la magia navideña.
- Dos heridos, al menos uno de ellos grave, al desplomarse una vivienda en Santa Eulària
- Robos en Ibiza: Los vecinos se hartan de la inseguridad en ‘Cala de Bronx’
- Un hotel de Ibiza deberá retranquear un muro seis metros por orden judicial
- Aparece un cadáver en una playa de Ibiza: la persona llevaba muerta 'apenas dos horas
- Dos investigados por un fraude masivo en la ITV de Ibiza: 1.400 citas con el mismo contacto
- Denuncian su desaparición en Ibiza tras pasar 18 horas seguidas en varios salones de juego
- Una pelea en el balcón de una vivienda, origen del apuñalamiento de Santa Eulària
- Inventos del padrón: unos pican y otros también