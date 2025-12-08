Diversión para toda la familia

La tradicional Feria de Navidad de Ibiza ya está en marcha en el aparcamiento de sa Joveria, donde se inauguró el pasado 21 de noviembre y permanecerá abierta hasta el 12 de enero de 2026.

Una de las atracciones para los más pequeños de la familia.

El recinto vuelve a convertirse en uno de los puntos más animados del invierno, con una amplia variedad de atracciones dirigidas a todas las edades y los inconfundibles puestos de churros, gofres o buñuelos, entre otros, que cada año marcan el sabor de estas fiestas.

Los churros son uno de los principales atractivos de la Feria de Navidad.

El Ayuntamiento de Ibiza ha confirmado a través de sus redes sociales que los martes y miércoles serán los días más económicos para disfrutar de la feria. A partir del 8 de diciembre se aplicará un precio especial reducido, pensado para que las familias puedan acceder a las atracciones con mayor comodidad y sin que el presupuesto se convierta en un impedimento.

Horario de apertura

El horario de apertura será de lunes a jueves, de 17 a 23 horas; y los viernes, sábados, domingos y festivos, de 11 a 14 horas y de 17 a 24 horas.

Como novedad destacada, este año se incorpora una jornada inclusiva cada jueves entre las 17 y las 19 horas. Durante ese tiempo, la reducción del impacto visual y sonoro facilitará que personas con sensibilidad sensorial puedan disfrutar del recinto en un entorno más accesible, una iniciativa que permite a toda la ciudadanía disfrutar de estos espacios festivos, independientemente de sus circunstancias.

Con atracciones pensadas para niños, jóvenes y adultos, y un ambiente que combina tradición y diversión, la Feria de Navidad de Ibiza reafirma una vez más su papel como uno de los encuentros imprescindibles de la Navidad en la isla. Una cita que, año tras año, vuelve a reunir a residentes y visitantes en torno a la magia navideña.