Una Navidad para todos los públicos

La Navidad ya se vive en la ciudad de Ibiza con una programación que se prolongará hasta el 9 de enero y que reúne propuestas para todos los públicos. Tras la inauguración y el encendido de luces del pasado 29 de noviembre, los principales puntos de encuentro serán el paseo de Vara de Rey, el parque Reina Sofia y los distintos barrios del municipio, que acogerán actividades culturales, infantiles, gastronómicas y musicales.

El escenario del Parque Reina Sofía durante el espectáculo inaugural del programa navideño. | MARCELO SASTRE

El paseo de Vara de Rey se convierte, un año más, en el centro neurálgico de la Navidad en la ciudad. El Mercado de Navidad, abierto hasta el 6 de enero, reúne puestos de artesanía y productos típicos en horario de mañana y tarde. A pocos metros, el nuevo Mercado Gastronómico se estrena como una de las grandes novedades: funcionará a diario con propuestas de restauración y actuaciones en directo, y tendrá horario especial el 24 y 31 de diciembre.

El parque Reina Sofia volverá a transformarse en una gran Ciudad Navideña, con jornadas de castillos hinchables y talleres creativos infantiles distribuidos en varios días del mes. La programación incluye también el festival Eivicadabra, que llevará espectáculos de magia a la carpa de Navidad y al Centro Cultural de Can Ventosa.

La música en vivo tendrá un fuerte protagonismo estas fiestas. Además de las actuaciones programadas en el Mercado Gastronómico, la ciudad estrenará Santa’s Band On The Road, un concierto itinerante que recorrerá los barrios de la ciudad con un repertorio navideño de estilo rock.

Papá Noel será uno de los grandes protagonistas del fin de semana previo a Navidad. Los días 23 y 24 de diciembre desfilará por la ciudad en un recorrido matinal desde el puerto hasta Vara de Rey, acompañado de su comitiva mágica. A lo largo del mes, las familias podrán visitar también la Casita de Papá Noe en el paseo de Vara de Rey.

El programa incluye además propuestas educativas y culturales, y eventos deportivos como las tradicionales Cursa de s’Indiot o la Pujada a la Catedral.

El 31 de diciembre es uno de los días señalados del programa. La jornada arrancará con las precampanadas familiares, de 11 a 12 horas en el Mercado Gastronómico, con música y actividades pensadas para despedir el año con los más pequeños. Por la noche, la carpa de Vara de Rey acogerá la fiesta de Fin de Año, donde La Movida animará la celebración desde las 22 hasta las 3 horas.

Por último, la llegada de los Reyes de Oriente será el 5 de enero, con desembarco en el puerto a las 18 horas y cabalgata por las principales calles de la ciudad.