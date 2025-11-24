Consulta aquí todas las actividades de Navidad en Ibiza
Del 29 de noviembre al 9 de enero, la ciudad ofrece un completo calendario navideño con propuestas para todas las edades
Ibiza vuelve a convertirse en 'La Ciudad de la Navidad', un gran escenario lleno de espectáculos, música, mercados, actividades familiares y propuestas inclusivas que podrán disfrutarse de forma totalmente gratuita del 21 de noviembre al 11 de enero. El Ayuntamiento de Ibiza ha diseñado un programa amplio y accesible para todas las edades, con eventos repartidos por toda la ciudad: desde la carpa navideña del paseo de Vara de Rey hasta los talleres, los castillos hinchables, los photocalls, el Nadal Fest, el Nadal a Pedal y los conciertos en vivo.
El Consistorio presenta también los nuevos modelos de cartas para Papá Noel y los Reyes Magos, diseñados con criterios de accesibilidad para que todos los niños y niñas puedan participar sin barreras. Las cartas pueden descargarse gratuitamente en la web municipal.
PROGRAMACIÓN GENERAL
Feria de Atracciones (21 noviembre – 11 enero) – Aparcamiento Sa Joveria
- Lunes a jueves: 17 horas a 23 horas
- Viernes, sábado, domingo y festivos: 11 horas a 14 horas y 17 horas a 24 horas
- Jueves: 17 horas a 19 horas – Jornada inclusiva
- Martes y miércoles: precio reducido desde el 8 de diciembre
Casita de Papá Noel Solidaria
5 al 8 de diciembre – Aspanob
- 10 horas a 20 horas
15 al 18 de diciembre – Cáritas
- 11 horas a 14 horas y 17 horas a 20 horas
Mercado de Navidad (29 noviembre – 6 enero)
- 11 horas a 14 horas y 17 horas a 21 horas
- 24 y 31 diciembre: 11 horas a 14 horas
Mercado Gastronómico
- Lunes a jueves: 12 horas a 15.30 y 18 horas a 22.30
- Viernes a domingo y festivos: 12 horas a 23 horas
Belén en Sant Elm (8 diciembre – 7 enero)
- 11.30 a 13 horas y 17.30 a 19 horas
Actividades Juveniles C19 (20 diciembre – 3 enero)
- 16 horas a 20.30
Actividades virtuales C19 (22, 23, 29 y 30 diciembre)
- 16 horas a 20.30
Programación por días
29 de noviembre
INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD
Encendido de luces de la ciudad.
“CONSTRUYENDO LA NAVIDAD”
Espectáculo de bienvenida a Eivissa Ciudad de la Navidad con personajes, bailarines, acróbatas y proyecciones de videomapping.
18:30 horas. Parque Reina Sofía.
IBIZA LOVE RETRO
Fiesta Inclusiva organizada por Aspanadif.
DJ Avi, DJ Leo, DJ Pepe, Aspanadif dancers, Lorena Tena (Keytar).
De 19 a 23 horas. Carpa del Paseo de Vara de Rey.
Colabora: Consell d’Eivissa.
Fiesta MAL DEL CAP
Plaza del Parque.
13 horas: Vermuteo con Esta me la sé y presentación del XI Festival Mal del Cap.
17 horas: Tardeo con invitado sorpresa + DJ Don Fluor + Esperitrons.
30 de noviembre
TEATRE PETIT
11.30 horas. Can Ventosa.
MERCADO GASTRONÓMICO
Puestos de gastronomía y restauración. Paseo de Vara de Rey.
13 horas Groove Garage.
20 horas Ardello Eixo.
Espectáculo 'PREPARANDO LA NAVIDAD' con el Mago Albert
18 horas. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.
ART I MÚSICA – Belén Juan
19 horas. Es Polvorí.
3 de diciembre
EXPOSICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS
Elementos realizados por alumnos del Instituto Sa Blanca Dona.
De 19 a 21 horas. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.
4 de diciembre
EXPOSICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS
Realizados por alumnos del Instituto Sa Blanca Dona.
De 9 a 20 horas. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.
ACTIVIDADES PLAZA DE LOS JUZGADOS
Música en vivo.
19 horas. Plaza de Sa Graduada.
DÍA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
Concierto aniversario. Orquesta de Cámara dirigida por Lina Tur.
21 horas. Iglesia de Santa Cruz.
5 de diciembre
MERCADO GASTRONÓMICO
Paseo de Vara de Rey.
13 horas Miss Aránzazu, Omar Guzmán. A very jazzy Christmas.
20 horas Ace of hearts by Jessica Ros & Iván Roman.
PHOTOCALL NAVIDEÑO ITINERANTE
Sesión de fotos familiar.
De 16 a 20 horas. Plaza d’Antoni Albert i Nieto.
CIUDAD NAVIDEÑA – Castillos hinchables
De 17 a 20 horas. Parque Reina Sofía.
EIVISSA CLÀSICA
Solo guitarra: Mar Sánchez.
20 horas. Can Ventosa. Entrada 8€.
6 de diciembre
CIUDAD NAVIDEÑA – Castillos hinchables
De 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Parque Reina Sofía.
TALLERES CREATIVOS INFANTILES
De 11 a 14 horas. Parque Reina Sofía.
FESTIVAL EIVICADABRA
'La magia de la Naturaleza' – Patri Zenner.
12 horas. Carpa de Navidad. Entrada gratuita.
MERCADO GASTRONÓMICO
13 horas Los del Varadero.
20 horas Maty Fernández Band.
PHOTOCALL NAVIDEÑO ITINERANTE
De 16 a 20 horas. Plaza Bob Marley (Es Pratet).
EIVICADABRA – Tarde y noche
17 horas 'Con las manos en la magia' – Mago Dálux (Carpa de Navidad).
17 horas 'La magia de Jandro' (Can Ventosa). Entrada 20€ anticipada – 25€ taquilla.
18:30 horas 'Duo Rubi & Fer' (Sala Petita).
20 horas 'La magia de Jandro' (Can Ventosa).
7 de diciembre
CIUDAD NAVIDEÑA
De 11 a 14 y de 17 a 20 horas.
TALLERES CREATIVOS INFANTILES
De 11 a 14 horas.
FESTIVAL EIVICADABRA – 'Lolamentando'
12 horas. Carpa de Navidad. Entrada gratuita.
MERCADO GASTRONÓMICO
13 horas DJ D-RAMONES.
20 horas Music 4 Life.
PHOTOCALL NAVIDEÑO ITINERANTE
De 16 a 20 horas. Cas Serres.
EIVICADABRA – Tarde
17:00 horas 'Cantando bajo la magia' – Luigi Ludus.
18:30 horas Duo Rubi & Fer (Sala Petita).
20 horas Gala de magia (Can Ventosa).
8 de diciembre
CIUDAD NAVIDEÑA
De 11 a 14 y 17 a 20 horas.
TALLERES CREATIVOS INFANTILES
De 11 a 14 horas.
EIVICADABRA – 'La magia de un trotamundos'
12 horas. Carpa de Navidad.
MERCADO GASTRONÓMICO
13 horas Duo Daniela Heels.
20 horas Vila a 45 RPM con DJ Javi Box.
PHOTOCALL NAVIDEÑO ITINERANTE
De 16 a 20 horas. Barrio de Can Escandell.
EIVICADABRA – Tarde
17:00 horas 'Alokayto' – Kayto.
18:30 horas Duo Rubi & Fer.
9 de diciembre
Centenario Banda Sinfónica de la Ciutat d’Eivissa
21 horas. Teatro Pereyra.
10 de diciembre
NADALES ESCOLARS
De 17 a 20 horas. Carpa de Navidad.
11 de diciembre
AUDICIONES DE NAVIDAD – Patronato de Música
18:30 horas. Carpa de Navidad.
TALLER DE COCINA ASIÁTICA
19 horas. C19. Inscripción: 5€.
ACTIVIDADES PLAZA DE LOS JUZGADOS
19 horas.
CONCIERTO DOS PIANOS
20:30 horas. Can Ventosa.
12 de diciembre
MERCADO GASTRONÓMICO
13 horas Music 4 Life.
22 horas Miss Aránzazu y Omar Guzmán.
CIUDAD NAVIDEÑA
De 17 a 20 horas.
CASITA DE PAPÁ NOEL
De 17 a 20 horas.
PHOTOCALL CON PERSONAJES GIGANTES
De 17 a 18:30 horas.
NADAL A PEDAL
De 17 a 21 horas. Plaza del Parque.
AUDICIONES DE NAVIDAD – Orquesta y Banda
18 horas. Carpa de Navidad.
MÚSICA A EBUSUS
19 horas.
13 de diciembre
V TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ
10:30 horas. Carpa de Navidad.
SANTA’S BAND ON THE ROAD
De 10:30 a 14:30 horas.
CASITA DE PAPÁ NOEL
De 11 a 14 y de 17 a 20:30 horas.
CIUDAD NAVIDEÑA
De 11 a 14 y 17 a 20 horas.
PHOTOCALL GIGANTE
De 11 a 12:30 horas.
NADAL A PEDAL
De 11 a 14 horas.
TALLERES INFANTILES
De 12 a 14 horas.
MERCADO GASTRONÓMICO
13:00 horas Esta me la sé.
20:30 horas Zambomba Flamenca.
CANTANT AL NADAL
18 horas.
NADAL FEST
De 16 a 20 horas. Ses Figueretes.
DJ MÚSICA PACHANGA
De 19 a 23 horas. Plaza del Parque.
14 de diciembre
CURSA INDIOT – Inscripciones en sportmaniacs.
RUTA SENDERISMO – Es Rafal Trobat
9:30 horas. Parking del Club de Campo.
SANTA’S BAND ON THE ROAD
10:30 a 14:30 horas.
CASITA DE PAPÁ NOEL
De 11 a 14 y 17 a 20:30 horas.
CIUDAD NAVIDEÑA
11 a 14 y 17 a 20 horas.
PHOTOCALL GIGANTE
11 a 12:30 horas.
TALLERES INFANTILES
12 a 14 horas.
MERCADO GASTRONÓMICO
13 horas Los del Varadero.
20:30 horas Calle Boogaloo.
Festival de Danza – DAVINIA VAN PRAAG
19 horas.
EIVISSA CLÀSICA
19 horas. Can Ventosa.
15 de diciembre
Festival Gimnasia Tanit
18 horas. Carpa de Navidad.
17 de diciembre
Festival de Danza – CENTRO DE DANZA
18:30 horas.
18 de diciembre
Festival de Danza – IBIZA DANCE ACADEMY
19:30 horas.
ACTIVIDADES PLAZA DE LOS JUZGADOS
19 horas.
19 de diciembre
MERCADO, NADAL FEST, CIUDAD NAVIDEÑA, CASITA DE PAPÁ NOEL, PHOTOCALL, NADAL A PEDAL, TALLER DE ENTRANTES, ESPECTÁCULO La cocina de los Noel…
20 de diciembre
SANTA’S BAND ON THE ROAD
Concierto itinerante navideño.
De 10:30 a 14:30 horas (Eivissa Centro, Can Escandell, Ses Figueretes y Platja d’en Bossa).
CARRERA DE ORIENTACIÓN NAVIDEÑA – DALT VILA
Dos recorridos: familiar y popular.
De 11 a 13:30 horas. Salida desde el mirador de Plaza de España.
NADAL A PEDAL
Paseo en ciclocarro navideño.
De 11 a 14 horas. Plaza del Parque.
CASITA DE PAPÁ NOEL – Oficina 07800
De 11 a 14 y de 17 a 20:30 horas. Paseo de Vara de Rey.
CIUDAD NAVIDEÑA – Castillos hinchables
De 11 a 14 y de 17 a 20 horas.
PHOTOCALL GIGANTE
De 11 a 12:30 horas.
TALLERES INFANTILES
De 12 a 14 horas.
MERCADO GASTRONÓMICO
13 horas Los del Varadero.
20 horas Idó Matal’s.
NADAL FEST – Platja d’en Bossa
De 16 a 20 horas.
Festival de Danza – SABRINA DANCE CENTER & ARTS
Dos sesiones: 17 y 19 horas. Carpa de Navidad.
MÚSICA EN VIVO – Los Rumbeuros
21 horas. Terraza bar De Miedo.
21 de diciembre
CASITA DE PAPÁ NOEL
11:30 a 14 y 17 a 20:30 horas.
CIUDAD NAVIDEÑA
11 a 14 y 17 a 20 horas.
PHOTOCALL GIGANTE
11 a 12:30 horas.
TALLERES INFANTILES
12 a 14 horas.
MERCADO GASTRONÓMICO
13 horas Discover Christmas.
20 horas Groove Garage.
Festival ESCUELA MUNICIPAL DE ACROBACIAS
18 horas. Carpa de Navidad.
22 de diciembre
CASITA DE PAPÁ NOEL
De 11 a 14 y 17 a 20:30 horas.
CIUDAD NAVIDEÑA
De 11 a 14 y 17 a 20 horas.
PHOTOCALL GIGANTE
De 11 a 12:30 horas.
TALLERES INFANTILES
12 a 14 horas.
MERCADO GASTRONÓMICO
13 horas Discover Christmas.
20 horas Roxela Trio.
NADAL FEST – Cas Serres
De 16 a 20 horas.
CATY Y LA NAVIDAD – Marionetas gigantes
18 horas. Carpa de Navidad.
23 de diciembre
RUTA CICLOTURISTA
10 horas. Salida: Pabellón de Es Viver.
DESFILE DE PAPÁ NOEL
10:30 horas. Puerto de Ibiza – Vara de Rey.
SANTA’S BAND ON THE ROAD
10:30 a 14:30 horas.
CIUDAD NAVIDEÑA
11 a 14 y 17 a 20 horas.
ENTREGA DE CARTAS A PAPÁ NOEL
12 a 14 horas.
17 a 20:30 horas.
TALLERES INFANTILES
12 a 14 horas.
MERCADO GASTRONÓMICO
13 horas DJ D-RAMONES.
20 horas Que te quiten lo bailao.
EIVISSA EN SU SALSA – ASPANADIF
De 18 a 23:30 horas.
QUE TE QUITEN LO BAILAO
21 horas. Plaza del Parque.
24 de diciembre
DESFILE DE PAPÁ NOEL
10:30 horas.
CIUDAD NAVIDEÑA
11 a 14 horas.
ENTREGA DE CARTAS PARA PAPÁ NOEL
12 a 14 horas.
TALLERES INFANTILES
12 a 14 horas.
- Se enfrenta a dos años de cárcel por meter los dedos en la vagina de una mujer en una discoteca de Ibiza
- Envía a una conocida a recoger un paquete repleto de drogas en Ibiza
- Dimite el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera
- Lidia Molins, enfermera del hospital de Ibiza, se despide de sus compañeros: 'No es un adiós, es un hasta siempre
- La Aemet alerta de la llegada de un frente ártico a Ibiza
- Robo exprés en Sant Antoni: así entraron y se llevaron todo el dinero de la caja de un bar en menos de 30 segundos
- Ibiza organiza este sábado el tercer concurso de tortillas con patata roja ibicenca
- Una pelea en Ibiza por los orines de un perro acaba en condena judicial