Consulta aquí todas las actividades de Navidad en Ibiza

Del 29 de noviembre al 9 de enero, la ciudad ofrece un completo calendario navideño con propuestas para todas las edades

Feria de atracciones de Navidad de Ibiza

Feria de atracciones de Navidad de Ibiza / Marcelo Sastre

Redacción Ibiza

Ibiza

Ibiza vuelve a convertirse en 'La Ciudad de la Navidad', un gran escenario lleno de espectáculos, música, mercados, actividades familiares y propuestas inclusivas que podrán disfrutarse de forma totalmente gratuita del 21 de noviembre al 11 de enero. El Ayuntamiento de Ibiza ha diseñado un programa amplio y accesible para todas las edades, con eventos repartidos por toda la ciudad: desde la carpa navideña del paseo de Vara de Rey hasta los talleres, los castillos hinchables, los photocalls, el Nadal Fest, el Nadal a Pedal y los conciertos en vivo.

El Consistorio presenta también los nuevos modelos de cartas para Papá Noel y los Reyes Magos, diseñados con criterios de accesibilidad para que todos los niños y niñas puedan participar sin barreras. Las cartas pueden descargarse gratuitamente en la web municipal.

PROGRAMACIÓN GENERAL

Feria de Atracciones (21 noviembre – 11 enero) – Aparcamiento Sa Joveria

  • Lunes a jueves: 17 horas a 23 horas
  • Viernes, sábado, domingo y festivos: 11 horas a 14 horas y 17 horas a 24 horas
  • Jueves: 17 horas a 19 horas – Jornada inclusiva
  • Martes y miércoles: precio reducido desde el 8 de diciembre

Casita de Papá Noel Solidaria

5 al 8 de diciembre – Aspanob

  • 10 horas a 20 horas

15 al 18 de diciembre – Cáritas

  • 11 horas a 14 horas y 17 horas a 20 horas

Mercado de Navidad (29 noviembre – 6 enero)

  • 11 horas a 14 horas y 17 horas a 21 horas
  • 24 y 31 diciembre: 11 horas a 14 horas

Mercado Gastronómico

  • Lunes a jueves: 12 horas a 15.30 y 18 horas a 22.30
  • Viernes a domingo y festivos: 12 horas a 23 horas

Belén en Sant Elm (8 diciembre – 7 enero)

  • 11.30 a 13 horas y 17.30 a 19 horas

Actividades Juveniles C19 (20 diciembre – 3 enero)

  • 16 horas a 20.30

Actividades virtuales C19 (22, 23, 29 y 30 diciembre)

  • 16 horas a 20.30

Programación por días

29 de noviembre

INAUGURACIÓN DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD

Encendido de luces de la ciudad.

“CONSTRUYENDO LA NAVIDAD”

Espectáculo de bienvenida a Eivissa Ciudad de la Navidad con personajes, bailarines, acróbatas y proyecciones de videomapping.

18:30 horas. Parque Reina Sofía.

IBIZA LOVE RETRO

Fiesta Inclusiva organizada por Aspanadif.

DJ Avi, DJ Leo, DJ Pepe, Aspanadif dancers, Lorena Tena (Keytar).

De 19 a 23 horas. Carpa del Paseo de Vara de Rey.

Colabora: Consell d’Eivissa.

Fiesta MAL DEL CAP

Plaza del Parque.

13 horas: Vermuteo con Esta me la sé y presentación del XI Festival Mal del Cap.

17 horas: Tardeo con invitado sorpresa + DJ Don Fluor + Esperitrons.

30 de noviembre

TEATRE PETIT

11.30 horas. Can Ventosa.

MERCADO GASTRONÓMICO

Puestos de gastronomía y restauración. Paseo de Vara de Rey.

13 horas Groove Garage.

20 horas Ardello Eixo.

Espectáculo 'PREPARANDO LA NAVIDAD' con el Mago Albert

18 horas. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.

ART I MÚSICA – Belén Juan

19 horas. Es Polvorí.

3 de diciembre

EXPOSICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS

Elementos realizados por alumnos del Instituto Sa Blanca Dona.

De 19 a 21 horas. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.

4 de diciembre

EXPOSICIÓN DE ELEMENTOS DECORATIVOS

Realizados por alumnos del Instituto Sa Blanca Dona.

De 9 a 20 horas. Carpa de Navidad, Paseo de Vara de Rey.

ACTIVIDADES PLAZA DE LOS JUZGADOS

Música en vivo.

19 horas. Plaza de Sa Graduada.

DÍA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Concierto aniversario. Orquesta de Cámara dirigida por Lina Tur.

21 horas. Iglesia de Santa Cruz.

5 de diciembre

MERCADO GASTRONÓMICO

Paseo de Vara de Rey.

13 horas Miss Aránzazu, Omar Guzmán. A very jazzy Christmas.

20 horas Ace of hearts by Jessica Ros & Iván Roman.

PHOTOCALL NAVIDEÑO ITINERANTE

Sesión de fotos familiar.

De 16 a 20 horas. Plaza d’Antoni Albert i Nieto.

CIUDAD NAVIDEÑA – Castillos hinchables

De 17 a 20 horas. Parque Reina Sofía.

EIVISSA CLÀSICA

Solo guitarra: Mar Sánchez.

20 horas. Can Ventosa. Entrada 8€.

6 de diciembre

CIUDAD NAVIDEÑA – Castillos hinchables

De 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Parque Reina Sofía.

TALLERES CREATIVOS INFANTILES

De 11 a 14 horas. Parque Reina Sofía.

FESTIVAL EIVICADABRA

'La magia de la Naturaleza' – Patri Zenner.

12 horas. Carpa de Navidad. Entrada gratuita.

MERCADO GASTRONÓMICO

13 horas Los del Varadero.

20 horas Maty Fernández Band.

PHOTOCALL NAVIDEÑO ITINERANTE

De 16 a 20 horas. Plaza Bob Marley (Es Pratet).

EIVICADABRA – Tarde y noche

17 horas 'Con las manos en la magia' – Mago Dálux (Carpa de Navidad).

17 horas 'La magia de Jandro' (Can Ventosa). Entrada 20€ anticipada – 25€ taquilla.

18:30 horas 'Duo Rubi & Fer' (Sala Petita).

20 horas 'La magia de Jandro' (Can Ventosa).

7 de diciembre

CIUDAD NAVIDEÑA

De 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

TALLERES CREATIVOS INFANTILES

De 11 a 14 horas.

FESTIVAL EIVICADABRA – 'Lolamentando'

12 horas. Carpa de Navidad. Entrada gratuita.

MERCADO GASTRONÓMICO

13 horas DJ D-RAMONES.

20 horas Music 4 Life.

PHOTOCALL NAVIDEÑO ITINERANTE

De 16 a 20 horas. Cas Serres.

EIVICADABRA – Tarde

17:00 horas 'Cantando bajo la magia' – Luigi Ludus.

18:30 horas Duo Rubi & Fer (Sala Petita).

20 horas Gala de magia (Can Ventosa).

8 de diciembre

CIUDAD NAVIDEÑA

De 11 a 14 y 17 a 20 horas.

TALLERES CREATIVOS INFANTILES

De 11 a 14 horas.

EIVICADABRA – 'La magia de un trotamundos'

12 horas. Carpa de Navidad.

MERCADO GASTRONÓMICO

13 horas Duo Daniela Heels.

20 horas Vila a 45 RPM con DJ Javi Box.

PHOTOCALL NAVIDEÑO ITINERANTE

De 16 a 20 horas. Barrio de Can Escandell.

EIVICADABRA – Tarde

17:00 horas 'Alokayto' – Kayto.

18:30 horas Duo Rubi & Fer.

9 de diciembre

Centenario Banda Sinfónica de la Ciutat d’Eivissa

21 horas. Teatro Pereyra.

10 de diciembre

NADALES ESCOLARS

De 17 a 20 horas. Carpa de Navidad.

11 de diciembre

AUDICIONES DE NAVIDAD – Patronato de Música

18:30 horas. Carpa de Navidad.

TALLER DE COCINA ASIÁTICA

19 horas. C19. Inscripción: 5€.

ACTIVIDADES PLAZA DE LOS JUZGADOS

19 horas.

CONCIERTO DOS PIANOS

20:30 horas. Can Ventosa.

12 de diciembre

MERCADO GASTRONÓMICO

13 horas Music 4 Life.

22 horas Miss Aránzazu y Omar Guzmán.

CIUDAD NAVIDEÑA

De 17 a 20 horas.

CASITA DE PAPÁ NOEL

De 17 a 20 horas.

PHOTOCALL CON PERSONAJES GIGANTES

De 17 a 18:30 horas.

NADAL A PEDAL

De 17 a 21 horas. Plaza del Parque.

AUDICIONES DE NAVIDAD – Orquesta y Banda

18 horas. Carpa de Navidad.

MÚSICA A EBUSUS

19 horas.

13 de diciembre

V TORNEO ABIERTO DE AJEDREZ

10:30 horas. Carpa de Navidad.

SANTA’S BAND ON THE ROAD

De 10:30 a 14:30 horas.

CASITA DE PAPÁ NOEL

De 11 a 14 y de 17 a 20:30 horas.

CIUDAD NAVIDEÑA

De 11 a 14 y 17 a 20 horas.

PHOTOCALL GIGANTE

De 11 a 12:30 horas.

NADAL A PEDAL

De 11 a 14 horas.

TALLERES INFANTILES

De 12 a 14 horas.

MERCADO GASTRONÓMICO

13:00 horas Esta me la sé.

20:30 horas Zambomba Flamenca.

CANTANT AL NADAL

18 horas.

NADAL FEST

De 16 a 20 horas. Ses Figueretes.

DJ MÚSICA PACHANGA

De 19 a 23 horas. Plaza del Parque.

14 de diciembre

CURSA INDIOT – Inscripciones en sportmaniacs.

RUTA SENDERISMO – Es Rafal Trobat

9:30 horas. Parking del Club de Campo.

SANTA’S BAND ON THE ROAD

10:30 a 14:30 horas.

CASITA DE PAPÁ NOEL

De 11 a 14 y 17 a 20:30 horas.

CIUDAD NAVIDEÑA

11 a 14 y 17 a 20 horas.

PHOTOCALL GIGANTE

11 a 12:30 horas.

TALLERES INFANTILES

12 a 14 horas.

MERCADO GASTRONÓMICO

13 horas Los del Varadero.

20:30 horas Calle Boogaloo.

Festival de Danza – DAVINIA VAN PRAAG

19 horas.

EIVISSA CLÀSICA

19 horas. Can Ventosa.

15 de diciembre

Festival Gimnasia Tanit

18 horas. Carpa de Navidad.

17 de diciembre

Festival de Danza – CENTRO DE DANZA

18:30 horas.

18 de diciembre

Festival de Danza – IBIZA DANCE ACADEMY

19:30 horas.

ACTIVIDADES PLAZA DE LOS JUZGADOS

19 horas.

19 de diciembre

MERCADO, NADAL FEST, CIUDAD NAVIDEÑA, CASITA DE PAPÁ NOEL, PHOTOCALL, NADAL A PEDAL, TALLER DE ENTRANTES, ESPECTÁCULO La cocina de los Noel

20 de diciembre

SANTA’S BAND ON THE ROAD

Concierto itinerante navideño.

De 10:30 a 14:30 horas (Eivissa Centro, Can Escandell, Ses Figueretes y Platja d’en Bossa).

CARRERA DE ORIENTACIÓN NAVIDEÑA – DALT VILA

Dos recorridos: familiar y popular.

De 11 a 13:30 horas. Salida desde el mirador de Plaza de España.

NADAL A PEDAL

Paseo en ciclocarro navideño.

De 11 a 14 horas. Plaza del Parque.

CASITA DE PAPÁ NOEL – Oficina 07800

De 11 a 14 y de 17 a 20:30 horas. Paseo de Vara de Rey.

CIUDAD NAVIDEÑA – Castillos hinchables

De 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

PHOTOCALL GIGANTE

De 11 a 12:30 horas.

TALLERES INFANTILES

De 12 a 14 horas.

MERCADO GASTRONÓMICO

13 horas Los del Varadero.

20 horas Idó Matal’s.

NADAL FEST – Platja d’en Bossa

De 16 a 20 horas.

Festival de Danza – SABRINA DANCE CENTER & ARTS

Dos sesiones: 17 y 19 horas. Carpa de Navidad.

MÚSICA EN VIVO – Los Rumbeuros

21 horas. Terraza bar De Miedo.

21 de diciembre

CASITA DE PAPÁ NOEL

11:30 a 14 y 17 a 20:30 horas.

CIUDAD NAVIDEÑA

11 a 14 y 17 a 20 horas.

PHOTOCALL GIGANTE

11 a 12:30 horas.

TALLERES INFANTILES

12 a 14 horas.

MERCADO GASTRONÓMICO

13 horas Discover Christmas.

20 horas Groove Garage.

Festival ESCUELA MUNICIPAL DE ACROBACIAS

18 horas. Carpa de Navidad.

22 de diciembre

CASITA DE PAPÁ NOEL

De 11 a 14 y 17 a 20:30 horas.

CIUDAD NAVIDEÑA

De 11 a 14 y 17 a 20 horas.

PHOTOCALL GIGANTE

De 11 a 12:30 horas.

TALLERES INFANTILES

12 a 14 horas.

MERCADO GASTRONÓMICO

13 horas Discover Christmas.

20 horas Roxela Trio.

NADAL FEST – Cas Serres

De 16 a 20 horas.

CATY Y LA NAVIDAD – Marionetas gigantes

18 horas. Carpa de Navidad.

23 de diciembre

RUTA CICLOTURISTA

10 horas. Salida: Pabellón de Es Viver.

DESFILE DE PAPÁ NOEL

10:30 horas. Puerto de Ibiza – Vara de Rey.

SANTA’S BAND ON THE ROAD

10:30 a 14:30 horas.

CIUDAD NAVIDEÑA

11 a 14 y 17 a 20 horas.

ENTREGA DE CARTAS A PAPÁ NOEL

12 a 14 horas.

17 a 20:30 horas.

TALLERES INFANTILES

12 a 14 horas.

MERCADO GASTRONÓMICO

13 horas DJ D-RAMONES.

20 horas Que te quiten lo bailao.

EIVISSA EN SU SALSA – ASPANADIF

De 18 a 23:30 horas.

QUE TE QUITEN LO BAILAO

21 horas. Plaza del Parque.

24 de diciembre

DESFILE DE PAPÁ NOEL

10:30 horas.

CIUDAD NAVIDEÑA

11 a 14 horas.

ENTREGA DE CARTAS PARA PAPÁ NOEL

12 a 14 horas.

TALLERES INFANTILES

12 a 14 horas.

