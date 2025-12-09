Ibiza presenta su campaña de comercio navideña con espectáculos, sorteos y animación en la calle

El comienzo de la Navidad está a la vuelta de la esquina. En este contexto, el Ayuntamiento de Ibiza ha presentado este martes una campaña de dinamización comercial que "combina luz, teatro y movilidad para crear un ambiente festivo que anime a la gente a salir a la calle", según indica el concejal de Comercio y Mercados del Consistorio, Àlex Minchiotti.

Aunque oficialmente la Navidad empieza el 24 de diciembre, la festividad se adelanta en Vila a finales de esta misma semana de la mano del espectáculo ‘Navidad en Pedal’. En él, tres ciclocarros iluminados circularán los días 12, 19, 26 y 27 de diciembre, de 17 a 21 horas, por la plaza del Parque. Precisamente en este mismo espacio, los días 13 y 20 de diciembre y 3 de enero también se realizará este espectáculo, pero transportando público y creando pequeñas escenas teatrales en movimiento.

La principal novedad de la programación de este año es ‘Santas Band on the Road’. En ella, una banda itinerante recorrerá las calles del municipio los días 14, 20, 23 y 27 de diciembre, y el 3 de enero.

La campaña también incluye la animación especial de los Reyes, que llenará durante seis días las calles de la ciudad con personajes navideños como el Grinch, además de su comitiva.

Apoyo al comercio local

Paralelamente, hasta el 21 de diciembre está activa la campaña de apoyo al comercio local, que incluye un sorteo de diez cestas de producto local como incentivo para realizar compras en pequeños establecimientos. Además, se celebrará un gran sorteo de cien carros de compra con el lema ‘Jo compro a Eivissa’, de los cuales 50 se destinarán a los mercados municipales y los otros 50 al comercio local. Por cada compra superior a diez euros los clientes recibirán un tique para participar, y los ganadores se determinarán a partir del primer número del sorteo de El Niño del 6 de enero, incluyendo los 24 números anteriores y los 25 posteriores. "Queremos que la gente sienta que comprar en Eivissa tiene retorno, que cada compra suma y que es la manera más directa de dar vida a nuestros barrios", destaca Minchiotti.

"En definitiva, nuestra intención es que estas fiestas de Navidad sean especiales en la capital, que la ciudadanía sienta orgullo de su ciudad y que los comercios reciban el apoyo que merecen. Ibiza es una ciudad viva, creativa y acogedora, y esta campaña quiere reflejar precisamente eso", ha concluido el concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza.