La magia de la Navidad se abre paso en las calles y plazas de Ibiza y Formentera

La Navidad ha vuelto a instalarse en las Pitiusas. No hace falta mirar la agenda para darse cuenta, basta un paseo al caer la tarde para notar el ambiente. Las luces ya brillan en calles y plazas, los primeros villancicos se escuchan en rincones donde hace unas semanas solo había silencio y los mercadillos empiezan a reunir a quienes quieren curiosear, comprar un detalle o simplemente dar una vuelta.

Los mercadillos navideños son uno de los principales atractivos en diferentes municipios de las islas. | CONSELL DE FORMENTERA

En diciembre, Ibiza y Formentera cambian de cara. Desde hace años, las instituciones y los comercios se esfuerzan por reforzar una sensación de vida en la calle en esta época del año. Y se nota: los paseos parecen más animados, los niños ocupan espacios que normalmente están vacíos, y muchas familias aprovechan cualquier tarde libre para salir de casa.

El Passeig de ses Fonts es el centro neurálgico de la Navidad en Sant Antoni. | J.A. RIERA

Las luces suelen marcar el inicio oficial de las fiestas. Una vez encendidas, se convierten en el hilo conductor de las semanas siguientes. Son el fondo luminoso de la vida cotidiana, acompañan los paseos y dan a las zonas comerciales un ambiente especial que invita a quedarse un poco más.

Así luce el centro de Sant Josep esta Navidad. | MARCELO SASTRE

Los mercadillos navideños vuelven a ser una de las propuestas más visibles en casi todos los municipios. Se han convertido en un clásico que cada año suma más movimiento. Las casetas de Ibiza, Sant Antoni, Santa Eulària o Formentera ofrecen decoración, artesanía y pequeños regalos que ayudan a encontrar algo diferente sin tener que recurrir a lo de siempre. Muchos mercadillos, además, integran espacios gastronómicos con cafés, tapas y dulces, lo que convierte la parada breve en una estancia más larga.

Imagen de archivo de una celebración navideña en Sant Joan. | AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN

El espíritu navideño se completa con actividades pensadas especialmente para los más pequeños y para disfrutarlas con ellos en familia. En distintos puntos de la isla se han instalado espacios infantiles, carpas, talleres creativos, zonas de juego y espectáculos familiares que llenan las tardes de diciembre.

Un momento de la inauguración de las fiestas en Santa Eulària. | AYUNTAMIENTO DE SANTA EULÀRIA

La cultura también se suma al espíritu navideño. Durante estas semanas se celebran conciertos, actos tradicionales y exposiciones que aprovechan centros culturales y espacios públicos. En Formentera, por ejemplo, se combinan un año más actividades familiares con propuestas culturales que van desde exposiciones hasta conciertos escolares o talleres creativos dentro del Mininadal y en el Mercado Navideño instalado en la plaza de la Constitución.

En la ciudad de Ibiza, la programación se extiende por espacios del centro y del extrarradio, con actividades para niños, jóvenes, familias y público general que convierten la Navidad en una presencia continua en la vida diaria. Los talleres, las actividades infantiles, las propuestas culturales y los espectáculos mantienen animadas las zonas comerciales y culturales del municipio. Además, este año, la gastronomía se cuela también en el programa gracias al Mercado Gastronómico, situado en Vara de Rey.

En Sant Antoni,el Passeig de ses Fonts vuelve a ser uno de los puntos con más movimiento del municipio. La combinación de mercadillo, decoración, actividades y espectáculos convierte las calles principales en un área donde siempre parece haber algo en marcha.

La misma dinámica se refleja en los términos municipales de Santa Eulària o Sant Joan, donde la agenda municipal incorpora diferentes propuestas. No es necesario salir del entorno habitual para encontrarse con algo que anime la tarde.

Apuesta por el comercio local

A este movimiento contribuye también el comercio local. La campaña impulsada por Pimeef Comerç vuelve a ser uno de los elementos más comentados del mes. Los 70.000 boletos distribuidos entre unos 250 comercios y el premio de 9.000 euros para gastar en un solo día han conseguido que muchos vecinos incorporen las compras locales a sus rutinas navideñas, con un entusiasmo que se nota especialmente en las zonas comerciales.

El sorteo, que ya es una tradición, refuerza el papel de los comercios en el ambiente general. Tiendas y bares se suman a la decoración navideña, amplían horarios, organizan actividades y contribuyen a que las calles tengan más movimiento que en otras épocas del año. La Navidad, en este sentido, es también una oportunidad para dinamizar la economía local.

Las fiestas navideñas se completan con actividades culturales y religiosas, que mantienen viva parte de la tradición en muchos pueblos y parroquias. Entre misas, conciertos, muestras escolares y actos vinculados a la llegada de Papá Noel o los Reyes Magos, diciembre se convierte en un mes lleno de pequeñas celebraciones que se encadenan unas con otras.

Un año más, la Navidad consigue llenar de vida unas islas que, durante el invierno, ganan una personalidad distinta. Las luces, los mercados, las actividades familiares y la implicación de comercios y entidades locales conforman unas fiestas que se sienten cercanas y acogedoras, y que giran en torno a la esencia más pura de la Navidad, la de compartir con los seres queridos.