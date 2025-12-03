Navidad, motos y solidaridad en Ibiza: la ruta de los Papá Noel ya tiene fecha

Los Papá Noel de Ibiza de las cuatro ruedas vuelven este domingo a cabalgar en sus motocicletas para adelantarse a la Navidad y atravesar la isla con un evento con fines solidarios que ya se ha convertido en tradición: la Papanoelada Motera Solidaria.

El evento, organizado cada año por el Pitius Team Motoclub Ibiza, promete "llenar las calles de color, ruido de motores y espíritu navideño… pero sobre todo, de solidaridad". La convocatoria es a las nueve de la mañana en el Passeig de ses Fonts, en Sant Antoni, donde recibirán donaciones de alimentos a beneficio de Cáritas, la ONG de la Iglesia católica. Además, quienes acudan a esta convocatoria podrán disfrutar de una chocolatada benéfica antes de comenzar el recorrido.

La rodada comenzará a las 10 horas, pasará por Sant Agustí y Sant Jordi y recorrerá el centro de Ibiza para finalizar a las 13.30 horas en Santa Eulària, donde quienes así lo deseen podrán compartir una "comida navideña de hermandad motera" en el restaurante Cala Leña.

Quienes estén interesados en participar, deben apuntarse en el formulario web disponible en las redes sociales del Pitius Team Motoclub Ibiza.

La ruta completa de la Papanoelada 2025