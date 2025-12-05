Nieve y música para encender la Navidad en Santa Eulària

Santa Eulària ya vive de lleno el espíritu navideño. Este viernes, a las 18 horas, el municipio dio la bienvenida oficial a la Navidad con el encendido de las luces, en un acto que llenó de familias, música e ilusión los alrededores del Ayuntamiento. En el momento de accionar el interruptor, las principales calles comenzaron a lucir engalanadas con la tradicional decoración y las guirnaldas luminosas preparadas para la ocasión.

La música fue una de las grandes protagonistas de la tarde. Un centenar de miembros de la Banda Juvenil, el Coro Infantil y el alumnado de iniciación de la Escuela de Música municipal puso banda sonora al encendido con la interpretación de los villancicos ‘El abeto’, ‘Rudolph el petit cèrvol’ y ‘El pequeño tamborilero’, cerrando el repertorio con el clásico ‘Last Christmas’, que el público acompañó entre palmas, sonrisas y móviles levantados para inmortalizar el momento.

El estreno del alumbrado coincidió con el arranque del Mercat de Nadal, que comenzó su actividad este mismo viernes con un total de 18 casetas dispuestas a lo largo del Passeig de s’Alamera. Estos puestos acogen a comercios y artesanos de distintas especialidades, ofreciendo productos navideños, artesanía y propuestas de regalo en un ambiente festivo. Para su puesta en marcha, un cañón de nieve artificial tiñó de blanco parte del paseo, recreando una estampa invernal que hizo las delicias de pequeños y mayores. Además, quienes se acercaron hasta el mercado pudieron hacerse una foto para el recuerdo en el photocall ‘Bubble tent’, preparado especialmente para la ocasión.

El Mercat de Nadal estará abierto todos los días en horario de mañana y tarde, y los domingos por la mañana, y este año amplía su calendario hasta el 5 de enero, convirtiéndose en uno de los ejes de la Navidad en Santa Eulària. Durante este tiempo se ha diseñado una programación repleta de propuestas: teatro infantil, karaokes y dance battle juveniles para los más pequeños, y talleres gastronómicos, tardeos y clases de baile latino para el público adulto. A todo ello se suma un espacio de food trucks, donde se podrán degustar distintas opciones gastronómicas mientras se disfruta del ambiente navideño del paseo.

Para estas fechas tan señaladas, el Consistorio ha engalanado el municipio con un total de 550 elementos decorativos distribuidos por calles y edificios. Todas las parroquias cuentan con su árbol de Navidad y algunas, como Santa Gertrudis, estrenan este año un abeto nuevo. También se han renovado varios elementos decorativos, incluyendo belenes, pequeños arbolitos y figuras de los Reyes Magos, que contribuyen a dotar a Santa Eulària de un aire aún más festivo. Como novedad, tras las obras de mejora en la zona de Ca na Negreta, se ha instalado una nueva decoración en este tramo, aportando un toque especial que embellece la localidad durante toda la temporada navideña.

La magia de la Navidad también se proyectará sobre la fachada del Ayuntamiento, que por segundo año volverá a teñirse de color y motivos navideños gracias a un espectáculo de videomapping. Durante varias tardes, en horario de 19 a 21 horas, se creará una experiencia visual envolvente en la que luces, imágenes y animaciones se combinarán con la arquitectura del edificio, ofreciendo un espectáculo pensado para que tanto niños como mayores disfruten de una Navidad innovadora.