Ibiza y Formentera ofrecen un sinfín de propuestas para disfrutar en familia, dar continuidad a las tradiciones o descubrir nuevas formas de vivir estas fechas tan especiales. Estas son diez ideas para reencontrarse con lo que realmente importa.

Escribir una postal de Navidad con buena caligrafía y enviarla a un familiar o amigo es un bonito recuerdo. | MARÍA VILA

1. Abrazar la solidaridad

Cantar villancicos o asistir a los distintos actos que organizan los ayuntamientos de las Pitiüses es un plan ideal para la familia. | J.A. RIERA

La esencia navideña también se expresa hacia quienes más lo necesitan. Participar en las iniciativas solidarias de la isla, desde colaborar con organizaciones sociales hasta ayudar en comedores, visitar el hospital o las residencias de mayores, es una manera de recordar el valor de la empatía.

2. Tradiciones familiares

Cada hogar pitiuso guarda sus propias costumbres navideñas como cantar villancicos o asistir a las distintas actividades que organizan los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Josep, Sant Joan o Sant Francesc en Formentera. Mantener vivos estos rituales genera un sentimiento de continuidad que pasa de generación en generación. Y si no existe una tradición, estas fiestas son el momento ideal para crear una nueva.

3. Rutas para conocer la isla

El invierno ofrece una oportunidad magnífica para recorrer Ibiza y Formentera sin prisas. Caminar por sus costas, adentrarse en el interior, visitar molinos, iglesias, fortalezas o simplemente descubrir su flora y paisajes menos transitados es un plan perfecto para compartir en familia.

4. Gastronomía navideña

Cocinar juntos se convierte en un ritual festivo en muchos hogares pitiusos. Platos tradicionales como el caldo con pollo payés, el sofrit pagès o el bullit de peix y por supuesto la salsa de Nadal ocupan un lugar especial en las mesas. Preparar estas recetas, o elaborar dulces típicos, fortalece los vínculos familiares y conecta con la memoria de la isla.

5. Postales navideñas

Tomarse unos minutos para redactar unas palabras para un familiar o a un amigo, escribirlas a mano con buena caligrafía y enviarlas por correo transforma un gesto cotidiano en un recuerdo duradero. Incluso se pueden dar toques personales con dibujos o collages.

6. Fotos antiguas

Las navidades pueden ser el momento perfecto para rescatar álbumes familiares, recordar a quienes ya no están y compartir historias con los más pequeños. También es divertido buscar imágenes históricas en la web de Diario de Ibiza, una forma de ver cómo han cambiado las tradiciones y la forma de vivir en las islas.

7. Cine navideño

Las películas navideñas ofrecen un plan sencillo y accesible para disfrutar en grupo, desde los clásicos para todos los públicos hasta las novedades familiares.

8. Juegos en familia

Recuperar juegos de mesa, enseñar a los pequeños las dinámicas de antaño o explorar nuevos entretenimientos sirve para generar una conexión real.

9. Clases de cocina

Tanto niños como adultos pueden disfrutar aprendiendo recetas tradicionales. Las escuelas de cocina enseñan en estas fechas a preparar platos típicos de Navidad que convierten la gastronomía en un espacio de creatividad.

10. Exposiciones y museos

La Fira d’Art del Club Diario de Ibiza o exposiciones como ‘El present permanent’ de Miquel Barceló en el MACE, son propuestas perfectas para estimular la creatividad y compartir experiencias diferentes.