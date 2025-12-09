Conferencia sobre la Navidad tradicional de Ibiza en el Casino des Moll

La Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Ibiza, fundada en 1923, celebrará este jueves 11 de diciembre a las 19.30 horas una conferencia dedicada a la Navidad ibicenca bajo el título ‘Nadal Eivissenc’. El acto tendrá lugar en el Casino des Moll, ubicado en la calle Barcelona nº 1 del puerto de Eivissa.

La ponencia correrá a cargo de Lina Sansano, licenciada en Historia y Antropología Cultural por la Universidad de Barcelona, directora del Museo Etnológico de Eivissa y responsable del área de Cultura de la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera, entre otros cargos.

Durante su intervención, Sansano ofrecerá una amplia visión de las costumbres que históricamente han rodeado —y aún hoy acompañan— la celebración de la Navidad en la isla, como las tradiciones religiosas, la gastronomía típica o las populares caramelles.

Salsa de Nadal

Al finalizar la charla-coloquio, el Casino ofrecerá a los asistentes una degustación de la tradicional salsa de Nadal, uno de los sabores más emblemáticos de estas fechas.

El evento está abierto a socios y socias del Casino des Moll, así como al público en general, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.