Ideas sencillas para los más pequeños

Cuadros y postales navidaeñas

Crear un paisaje invernal y navideño puede resultar entretenido para los pequeños de la casa. Se pueden dibujar y recortar siluetas de árboles y montañas en folios, que después se pegan en una cartulina que sirve como base. No olvides el algodón, ideal para simular nieve.

Decoración para el árbol con palitos

Con un paquete de palitos planos, pintura, pegatinas y cuerda o hilo, podéis crear decoraciones para el árbol. Unid los palitos con pegamento con la forma que elijáis ¡y a pintar!n

Figuras sencillas con tubos de cartón

Los rollos de cartón del papel higiénico pueden ser grandes aliados para las manualidades. Con ellos, pintura y algodón se pueden crear figuras sencillas como Papá Noel, renos, muñecos de nieve o árboles navideños. ¡Échale imaginación!n

Copos de nieve con bastoncillos

Los niños un poco más mayores, que ya puedan manejar la pistola de silicona, pueden hacer copos de nieve para decorar la casa o el árbol. Hay que coger un puñado de bastoncillos, cortar las puntas y crear, sobre papel de horno, la forma de un copo de nieve pegando cada parte.

Estrellas para guirnaldas

Las guirnaldas navideñas pueden hacerse de muchas formas. Aquí una idea: pintar trozos de cartón, recortar estrellas de diferentes tamaños y superponerlas añadiendo adornos como botones. Después, pegarlas a una cuerda y ¡listos para decorar cualquier estancia de la casa!n

Cuadro con piedras, palos y pinzas

Coged piedras redondeadas y pegadlas en una base de cartón duro. Dibujad las caras de los renos, pegad las ramitas para hacer los cuernos y, más abajo, la hilera de pinzas de madera para escribir vuestro mensaj navideño.

Animar a los niños a participar en la decoración navideña de la casa creando sus propios adornos es una forma de despertar su imaginación y mantenerlos entretenidos durante unas horas. Sentarse en torno a una mesa a crear muñecos de nieve, calcetines de Papá Noel, elfos o guirnaldas navideñas puede ser un momento de conexión con los pequeños de la casa. Las ideas son casi infinitas, pero con unos trozos de cartón, palitos, botones, algodón y cartulinas se pueden hacer maravillas. ¡Sin olvidar las tijeras y el pegamento! Aquí enumeramos algunas ideas muy sencillas que se pueden adaptar a la edad de cada niño.