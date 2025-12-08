La magia de la Navidad inunda Sant Antoni con castillos hinchables, elfos y la caseta de Papá Noel

Sant Antoni desborda este domingo sonrisas e ilusión. La magia de la Navidad toma las calles de la localidad en una jornada en la que los más pequeños son los grandes protagonistas, con actividades, castillos hinchables y la caseta de Papá Noel como principal reclamo.

Quienes visitan Sant Antoni durante la mañana se topan con una caravana algo inusual. El tren de Piruleto, cargado de duendes, ayudantes de Santa Claus y que va tirando nieve artificial a su paso, realiza un recorrido por el pueblo cargado de pequeños con sus padres y familiares. Sus caras desbordan ilusión. Custodiados por dos furgones de Protección Civil y con música para animar el ambiente, los coches esperan a que pase o se resignan a aseguir su ritmo. Para los transeúntes, la escena es más divertida, ya que los niños agitan sus manitas con la ilusión de recibir un saludo de respuesta con quienes se van cruzando.

La estación para coger este peculiar tren se encuentra en el Passeig de ses Fonts, y la cola para subir en el siguiente viaje no para de crecer. Sin embargo, otra sorpresa aguarda y desvía la atención de algunas familias. Dos gigantes ayudantes de Papá Noel, junto con elfos y los renos, bailan y animan a la gente a que les sigan en su marcha. "¿A dónde van, papá?", se escucha a un niño preguntarle a su padre. "No lo sé, pero vamos a descubrirlo", le responde. Zigzagueando por el paseo, bailando y repartiendo caramelos entre los pequeños, el desfile concluye en el otro extremo del bulevar, donde se encuentra la caseta de Papá Noel.

La carta para Papá Noel

Lejos del frío de su hogar en Laponia, Papá Noel llega a Sant Antoni en una mañana cálida y soleada, en la que muchos se quitan su jersey mientras esperan al sol. Cada vez son más las familias que se acercan para disfrutar de su minuto junto a Santa Claus y poder, además, entregarle su carta de Navidad, en la que le piden sus deseos y regalos más preciados para estas fiestas. Aunque todavía han de esperara un poco. Sobre el porche de la caseta, sus ayudantes y elfos interpretan una coreografía. Para los más pequeños, la escena es irresistible y contemplan el baile casi sin parpadear. Los que son algo más mayores, animados por sus padres y familia, dan palmas e incluso se animan con algún paso de baile. Al concluir, ahora sí, es el momento de entregar la carta. Los elfos hacen un pasillo en la entrada a la caseta, mientras las familias, en fila, esperan su turno. Pueden entrar tanto los niños como los familiares para sacarles una foto con Papá Noel. "Pero papá, yo aún no tengo la carta para Papá Noel", comenta, preocupado, uno de los niños que ven el espectáculo. "Da igual, pero puedes hablar con él y explicarle lo que te gusta", le tranquiliza su padre.

Interior de la caseta de Papá Noel / Vicent Marí

Para quienes ya han entregado su carta o prefieren a esperar a dársela a los Reyes Magos, que visitarán la localidad el próximo 5 de enero a las seis y media de la tarde, la diversión está garantizada con los diferentes castillos hinchables, para edades desde dos y tres años hasta siete y once.

Casetas de Navidad

Para los más mayores la juerga está en el otro lado de la plaza, en las famosas casetas de Nadal de Sant Antoni, donde se sirven diferentes aperitivos y bebidas que pueden disfrutar en las mesas de pícnic situadas en la plaza. Allí se encuentra también el escenario, en el que durante la mañana del domingo actúan con su espectáculo infantil Toc i Pam. "Hola, Sant Antoni. ¿Cómo estáis? Estas casetas están muy chulas", dicen tratando de animar al público, que responde con aplausos. Tras su actuación, a las cuatro de la tarde, estaba previsto que la fiesta La Movida animara el ambiente.

El Tren de Piruleto recorrió Sant Antoni / Vicent Marí

Tras el escenario, varias casetas venden adornos navideños. En una de ellas se ha colado el famoso Grinch (personaje icónico de la Navidad creado por el Dr. Seuss), famoso por su característico pelaje de color verde y por odiar la Navidad. Su rostro se encuentra en peluches, vasos y tazas con tapa de uno de los puestos del mercado. "A la gente le encanta, se están vendiendo bastante", explica Sonia, encargada del puesto, quien cuenta que también tenían boligrafos de este personaje pero que ya se han agotado. Las ilustaciones de los vasos las ha realizado ella manualmente. También se pueden encontrar, en otro de los puestos, adornos para el árbol de Navidad, e incluso figuras de Belén, realizadas con croché. En el mercado hay espacio para joyas, artesanías e incluso cuadros y láminas que ilustran el paisaje de la isla y retratos de la pagesia de Ibiza.

Un tiovivo de emociones

El tiovivo es otra de las grandes atracciones de la Navidad de Sant Antoni. Los hay quienes suben por primera vez y lo hacen con suspicacia, más por el empeño de sus padres que por propia voluntad, aunque después de las dos primeras vueltas ese primer reparo se transforma en una sonrisa de ilusión. También con curiosidad, un pequeño de dos o tres años se inclina hacia los laterales de su caballito para ver por qué sube y baja. Otra niña, de unos cuatro o cinco años y más acostumbrada al movimiento del tiovivo, sonríe alegre y saluda emocionada al ver a su padre abajo haciéndole fotos.

Zona de casetas en el mercadillo navideño de Sant Antoni / Vicent Marí

En los árboles del Passeig de ses Fonts, un hada invita a la gente a compartir sus deseos. "La gente puede escribirlos en una de las cartulinas que se les entrega y colgarlos del árbol", explica Silvana, una de las elfas que participa en la actividad. Hay deseos en diferentes idiomas: castellano, catalán, inglés y alemán. Escritos por adultos y por niños. Algunos son más materialistas: "Quiero un Masserati", se lee en uno de los mensajes. "Poder ir al concierto de Karol G", "que todos mis deseos se cumplan" o "que todo el mundo pueda tener dinero", suplica otra letra infantil. Muchos van cargados de buenas intenciones, como quienes desean: "Que todos tengamos una navidad bonita", o "pasar tiempo con la gente que amo". También los hay que ansían "ver nieve", mientras que otros parecen encargar deberes para la cigüeña: "Quiero una hermana pequeña, por favor".