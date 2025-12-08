Más de un centenar de actos para disfrutar a tope en Navidad

Como marca la tradición, con la magia de la luz y de la música, Santa Eulària dio la bienvenida a la Navidad el viernes 5 de diciembre. El árbol ubicado frente al Ayuntamiento se iluminó al tiempo que un centenar de miembros de la Banda Juvenil, el Coro Infantil y los alumnos de la Escuela de Música municipal cantaron los tradicionales villancicos.

El encendido del árbol de la plaza de España generó una enorme expectación.

Este mismo día, también se puso en marcha el Mercat de Nadal de una manera original y sorprendente. Justo a las 19 horas quienes paseaban por el centro de Santa Eulària vieron el Passeig de s’Alamera teñirse de blanco, gracias a un cañón de nieve artificial. El mercado navideño, con 18 casetas, estará abierto hasta el 5 de enero, de lunes a sábado de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 20 horas y los domingos solo por la mañana.

Los pequeños disfrutan de los numerosos juegos y actividades programados durante estas fechas.

El Consistorio ha engalanado el municipio con 550 elementos decorativos distribuidos en calles y edificios. Todas las parroquias cuentan con árboles de Navidad, y algunas de ellas, como es el caso de Santa Gertrudis, tienen la suerte de estrenar un árbol nuevo este año. Además, se han renovado varios elementos decorativos como belenes, arbolitos y Reyes Magos, que dotan a Santa Eulària de un aire festivo.

El mercado navideño en s’Alamera cuenta con 18 casetas de productos variados.

Por segundo año, la fachada del Ayuntamiento volverá a vestirse de colores y motivos navideños con un espectáculo de videomapping. Durante varias tardes y en horario de 19 a 21 horas se creará una experiencia visual mágica y envolvente para niños y mayores.

Por otro lado, las compras navideñas que se hagan en Santa Eulària durante estas fechas vendrán cargadas de premios. El 5 de diciembre, arrancó con la campaña ‘Grandes Regalos’ que potencia el comercio local con premios valorados en 10.000 euros, el primero, de 6.000 euros. Este año 32 establecimientos se han adherido a esta iniciativa. Para animar las compras en la Villa del Río también se ha puesto en marcha el XXV Concurso de escaparatismo del comercio.

El Ayuntamiento ha organizado más de 130 actividades para Navidad. Junto a los actos tradicionales como pueden ser las muestras de villancicos, la ‘Escola de Nadal’ o el clásico encuentro de Navidad de los coros parroquiales de Santa Eulària. Como novedad destaca el ‘I Concurs de decoració nadalenca de balcons’, un certamen que ha suscitado el interés de casi una veintena de inscritos, cuyo objetivo es transformar las calles del municipio en un vibrante espectáculo de luz y color.

Por otro lado, los jóvenes podrán disfrutar de un adelanto de la despedida del año el 30 de diciembre con la Gran Fiesta de Nochevieja, de 18 a 22 horas, de acceso totalmente gratuito. También, el 31 se celebrará la fiesta de Nochevieja para adultos. Las dos tendrán lugar en el Teatro España.

Por supuesto, Papá Noel y los Reyes Magos estarán en varios puntos de Santa Eulària.

Las actividades se pueden consultar en el programa de fiestas, en la web y en las redes sociales del Ayuntamiento.