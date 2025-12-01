Guía de los mercadillos de Navidad que puedes disfrutar en Ibiza

Las fiestas navideñas vuelven a llenar Ibiza de luz y ambiente festivo. Con la llegada de diciembre, las calles y plazas de la isla se transforman en un escaparate de mercadillos navideños en los que no faltan los adornos para decorar el hogar, los regalos originales y las creaciones artesanales elaboradas en la isla. Cada municipio instala sus casetas en los puntos más céntricos para ofrecer desde artesanía y productos locales hasta joyería, obras de arte, artículos de cuidado personal, propuestas gastronómicas o diversión para toda la familia.

Mercat de Nadal de Ibiza

El tradicional mercado navideño del paseo de Vara de Rey permanecerá abierto hasta el 6 de enero, cada día de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas (los días 24 y 31 de diciembre sólo por la mañana). Sus puestos ofrecen artesanía y decoración navideña en un entorno iluminado por el alumbrado festivo, lo que convierte la visita al atardecer en un plan imprescindible. Consulta el programa de Navidad completo aquí.

Mercadillo de Navidad de Las Dalias

El mítico mercadillo de Sant Carles celebra su edición navideña del 6 de diciembre al 4 de enero, con apertura los sábados de 10 a 17 h y los domingos de 11 a 17 h. Las Dalias contará con zona infantil, propuestas gastronómicas, música y la esperada visita de Papá Noel. Cada fin de semana se organizarán talleres de decoración navideña y face painting en la zona infantil. A continuación, las actividades destacadas del programa navideño:

6 de diciembre: Taller de chocolates con Sabors d’Eivissa y Cristina de 'Raíces', y fiesta nocturna The Cosmic Jungle en Akasha.

Taller de chocolates con Sabors d’Eivissa y Cristina de 'Raíces', y fiesta nocturna The Cosmic Jungle en Akasha. 7 de diciembre: Mercadillo y música en directo con Iggi & Arzur.

Mercadillo y música en directo con Iggi & Arzur. 13 y 14 de diciembre: Taller de poesía con Lorena Llorente & Copywriting Love; show 'Zafira' con Susanna Paz y sesión Namaste Winter Sessions.

Taller de poesía con Lorena Llorente & Copywriting Love; show 'Zafira' con Susanna Paz y sesión Namaste Winter Sessions. 20 de diciembre: II Torneo de Navidad de Ajedrez 'Las Dalias' y Akasha Weekend Parties.

II Torneo de Navidad de Ajedrez 'Las Dalias' y Akasha Weekend Parties. 21 de diciembre: Concierto de Paul Powell, taller de dulces navideños y visita de Papá Noel a las 12.30 horas.

Mercat de Nadal de Sant Antoni

El Passeig de ses Fonts acoge un año más el mercado navideño de Sant Antoni, abierto hasta el 6 de enero de 2026. Su horario es de lunes a jueves de 17 a 22 horas y viernes, sábados, domingos y festivos de 11 a 23 horas. Además de sus casetas de restauración, artesanía y comercio, incluye feria infantil, espectáculos familiares y un ciclo de conciertos en vivo. Consulta el programa de Navidad completo aquí.

Mercado de Navidad de Vara de Rey. / Marcelo Sastre

Mercat de Nadal de Santa Eulària

El céntrico Passeig de s’Alamera vuelve a llenarse de productos locales, artesanía, bebidas, música en directo y actividades para todas las edades. Permanecerá abierto del 5 de diciembre al 5 de enero, de lunes a sábado de 10.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 20 horas, y los domingos de 10.30 a 13.30 horas. Consulta el programa de Navidad completo aquí.

Fira d’Art en el Club Diario de Ibiza

La segunda edición de la Fira d’Art de Ibiza, inaugurada el 27 de noviembre en la sala de exposiciones del Club Diario de Ibiza, reúne obras de 17 artistas con el objetivo de impulsar y visibilizar el arte local. Puede visitarse de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, el horario será únicamente de mañana (10.30 a 13.30 horas). Los sábados y domingos, la entrada requiere invitación previa.