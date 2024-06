Se queja de los turistas porque todos buscan lo mismo de Ibiza: "Tengo que reservar sitio en la playa a las seis de la mañana"

La masificación que sufre Ibiza en verano es excesivamente incómoda para los vecinos de la isla, a pesar de que la mayoría viva del turismo.

“No os voy a decir las calas escondidas que me sé”. Así de contundente finaliza @sara_franchesca_2.0, una creadora de contenido de Ibiza, un vídeo de TikTok que se ha hecho viral en las últimas horas. A primera hora de la mañana de hoy la publicación, un mensaje a los turistas que visitan la isla, ya sumaba 12.000 visualizaciones y más de 200 comentarios.

“Hay una cosa que hacen los turistas en Ibiza y que no me gusta absolutamente nada, bueno, no me gusta nada de lo que hacen los turistas en Ibiza, pero esto es una cosa que me da mucha rabia”, comienza el vídeo Sara Franchesca. Sentada en el interior de su coche, la isleña recuerda a los visitantes: “Ibiza es una isla muy chiquitita en la que apenas cabemos cuatro gatos”.

La joven explica que durante la temporada trabaja de cara al público y es ahí donde le ocurre eso que le da tanto coraje y que anunciaba al principio: “La cosa que más rabia me da de los turistas es que vengan y que me pregunten: ‘Oye, ¿te sabes las calas escondidas donde no haya mucha gente? ¿Donde no haya tantos turistas como en las playas más famosas?’”. Y entonces la tiktoker explota: “¿Perdoooona? ¿No están ya suficientemente masificadas las playas y calas de Ibiza que encima quieres masificarme las calas escondidas que no las conocen casi ni los locales? Amore, si los locales no fuésemos a esas calas no podríamos ir a ningún lado porque, literalmente, no tienes ni un metro cuadrado para poner tu toalla en la playa”.

Calas escondidas

La tiktoker, embalada con su discurso de defensa de la calidad de vida de los residentes en la isla, continúa dirigiéndose a los turistas: “¿Qué pasa? ¿Que tengo que reservar sitio en la playa a las seis de la mañana? Cari, tú estás lost in the air, lost in Ibiza. Porque, mi amor, te voy a decir yo las calas escondidas que me sé… Estamos ahí cuatro gatos que podemos disfrutar al menos un poquito de esa calita bonita para decírtelo a ti, que luego nos masifiques la cala. ¡Sí, hombre! ¿Tú sabes lo a gusto que estoy yo ahí sin escuchar [balbucea de forma ininteligible palabras que suenan a varios idiomas]?”.

“Ibiza es esto [abre un poquito los dedos] de pequeñita, ya tenéis las playas más famosas, por favor, id allí y dejadnos a los locales también disfrutar porque, literalmente, no podemos disfrutar de las playas más bonitas que hay en Ibiza porque están masificadas por todos los guiris que vienen”, indica la creadora de contenido, quien deja muy claro que, en su opinión, la culpa de la masificación no es de los visitantes y apunta directamente al Govern balear: “No hace ninguna regulación de entrada de turistas a la isla”.

"Echan a la gente de sus casas para alquilar por Airbnb"

La joven, además, comenta en su reflexión las consecuencias que tiene para la vivienda la llegada constante de turistas a la isla: “Echan a la gente de sus casas para alquilar por Airbnb y ponen los precios a 1.800 pavos. Echan a familias de sus casas, donde han vivido toda la vida, sólo para alquilar estos pisos en Airbnb”.

Por último, Sara Franchesca se dirige de nuevo a los turistas: “Baleares vive del turismo, pero un poco de respeto para los locales que vivimos aquí porque, literalmente, nuestra vida se hace un infierno sólo para que los turistas vivan bien”. “Un besito”, concluye.