Vila propone convertir en viviendas 22 dependencias municipales que no usa

Los nuevos fondos Feder podrían servir para rehabilitar los edificios o locales que son propiedad municipal, y no se están utilizando, para convertirlos en viviendas de alquiler. En total, se trata de «22 dependencias a las que se tiene que dar uso como vivienda para las 1.007 familias que solicitan hoy por hoy una en la isla», según ha indicado el Alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, este martes en una rueda de prensa ofrecida tras reunirse con Valentina Corsetti, responsable de fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en Balears.

Corsetti ha visitado la isla para hacer un balance del marco financiero 2014-2020 de los fondos y «planificar las inversiones del nuevo periodo de programación, en el que se cuenta con 1.800 millones de euros para el desarrollo urbano integrado en España», indicó. Estos fondos se van a repartir a través de una convocatoria que seleccionará las ciudades que presenten los mejores planes, que deberán elaborarse a partir del programa de Estrategias Territoriales Integradas (ETI) «que sean participativas, a largo plazo y que permitan invertir en las grandes prioridades del futuro, que inevitablemente pasarán por la transición verde, la transición digital, y la inclusión social», ha apuntado la responsable.

En esta línea, la vivienda es un pilar fundamental para Vila: «Tenemos que dar salida a todos los inmuebles que son propiedad municipal y no se están utilizando», ha señalado Triguero. Entre ellos, se incluyen locales comerciales o edificios administrativos que se puedan rehabilitar como vivienda y que se encuentran en barrios históricos como sa Penya o Dalt Vila, conocidos como «barrios diana» en la antigua Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi). Estos barrios se caracterizan por requerir mejoras como rehabilitaciones integrales o parciales, la falta de urbanización o la ampliación de aceras, por ejemplo.

Por el momento, el ejecutivo desconoce cuántas viviendas saldrían de la rehabilitación de sus 22 depedencias y no dispone de cálculos sobre los fondos necesarios para desarollar los diferentes proyectos de las ETI, que marcan el modelo de las ciudades europeas en el nuevo periodo financiero. Esta financiación «no viene a solucionar el problema de la vivienda, pero sí que va a ayudar a ejecutar ciertos proyectos de rehabilitación en barrios más desfavorecidos, sobre todo», ha apuntado Rubén Sousa, concejal de Fondos Europeos de Vila.

La línea de ayudas de la Edusi finalizará en los próximos meses, y en septiembre Vila presentará los proyectos que se tendrán en cuenta para fomentar el desarrollo urbano con los nuevos Feder. Entre estos, se concede gran importancia a la transición energética, la eficiencia energética, la movilidad, la sostenibilidad e incluso el ciclo del agua, según ha especificado el alcalde, sobre los temas tratados en la reunión con Corsetti.

Para esta, «el Ayuntamiento de Ibiza está muy alineado con las grandes prioridades de la Comisión Europea».

Pérdida de fondos de la Edusi

En cuanto a la evolución de los proyectos del programa Edusi, el Ayuntamiento de Ibiza ha informado de la ejecución del 56.91% de esta estrategia, que contaba con casi 16 millones de euros. Este porcentaje no ha sido superior debido a la pérdida de 4,6 millones de euros que correspondían a la Rehabilitación y el fomento de la vivienda digna.

Sousa ha explicado que «no se ha podido invertir el dinero porque hubo un enfoque erróneo [de la legislatura anterior] a la hora de proyectar la ejecución de estos fondos y quizá no se actuó a tiempo para poderlos ejecutar». Según ha explicado: «Se intentaba adquirir vivienda a precio tasado, y nosotros desde la oposición ya advertimos de que iba a ser un fracaso porque el precio tasado en Ibiza no es el precio real de la vivienda». Para el alcalde «ha sido un fracaso no poder desarrollar esta línea de ayuda» y, por este motivo, ahora trabajan en la presentación «de un plan ejecutable y de acuerdo con los requisitos de la Unión Europea», ha declarado Sousa.