Un bocadillo de Ibiza, entre los 15 mejores bocatas de España

El bocadillo La Payesa, elaborado por Can Gourmet, en el puerto de Ibiza, está entre los 15 finalistas del concurso al mejor bocata de España, cuya final se celebrará el martes 4 de junio. El bocadillo está hecho de butifarra, crema de patata al horno con hierbas mediterráneas, cebolla caramelizada, canonigos y pequeñas cáscaras de limón.

Los propietarios del negocio son dos italianos residentes en ibiza hace 10 años. "Desde que abrimos nuestro negocio hemos siempre intentado ofrecer productos locales, mezclado con nuestra cultura culinaria", explican en la web del certamen los creadores del bocata seleccionado. "Siguiendo nuestra filosofía hemos decidido de presentar este bocadillos con butifarra ibicenca para darle gracias a esta tierra fantástica que nos acogió", explican desde Can Gourmet.

Se han presentado al certamen 126 establecimientos de todas las comunidades autónomas y han ofrecido opciones sencillas o elaboradas, pero todos con la premisa de estar presentadas entre dos rebanadas de pan. Y es que el bocadillo o sándwich y sus múltiples modalidades se están convirtiendo en una opción cada vez más glamurosa y elaborada dentro del recetario y cuenta con una amplia legión de seguidores.

Los finalistas

Los finalistas que se enfrentarán a la cata ciega del jurado, que se celebrará en Oviedo, son: CAL CARRERO por su Bocadillo El de Llonganissa (Comunidad Valenciana), CAN GOURMET por su Bocadillo La Payesa (Ibiza), CHIFLA por su sándwich Disparate (Región de Murcia), DELAOSTIA por su bocadillo Porky Belly (La Rioja), FERRI’S BISTROT por su bocadillo Genovés (Extremadura), HDH por su Focaccia Bocatti di Cardinale (País Vasco), IL MORDISQUITO 2 por su Bocadillo La Nera 3.0 (Andalucía), LA ARTESATA por su bocadillo Barbaco Koreano (Galicia), LA BICICLETA por su bocadillo Otro Mundo (Andalucía), LA MANOLETA por su Bocadillo Brioche de Carrillera Ibérica (Principado de Asturias), LA MESEDORA por su bocadillo El Joselillo (Comunidad Valenciana), LIZARRÁN por su Bocadillo de Carrilleras en Salsa ( Comunidad de Madrid), TASQUETA CAL MIGUELÍN por su bocadillo Especial Miguelín (Cataluña), THE DUKE’S por su bocadillo Willy Fog (Cantabria), THE PIT RIBS & WINGS por su bocadillo The G.O.A.T (Castilla y León), ZIELO COFFE & SNACK BAR por su sándwich Panzeto (León).

El jurado

Entre el jurado profesional hay nombres de gran prestigio dentro del mundo gastronómico, como José Carlos Capel, crítico gastronómico de El País, presidente de Madrid Fusión, autor de varios libros y fundador de la revista Gastroactitud; Julia Pérez Lozano, periodista de la revista Gastroactitud; el chef más reconocido de Asturias, Nacho Manzano, que cuenta con tres estrellas Michelin en total; el reconocido cocinero vasco afincado en Mallorca Koldo Royo, que se alzó con tres estrellas Michelin, tiene una de las primeras webs gastronómicas del mundo y es presentador en Canal Cocina (entre otras muchas cosas); el influencer y crítico gastronómico que recorre el mundo entero Joe Burger; y la chef estrella Michelin Mariana Sánchez, que ha logrado para su restaurante Ajonegro de Logroño.