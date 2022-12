El Restaurante Jara at The Standard ha sido el ganador de la primera edición del concurso gastronómico Ibiza Slow Burger, en el que han participado durante los meses de octubre y noviembre un total de 20 establecimientos del municipio de Ibiza. Las propuestas de Rearte, 180° Gastrobar, Elocogic y Pigro han sido el resto de finalistas en una convocatoria organizada por el Ayuntamiento en colaboración con Pimeef y con Eating in Ibiza, de Fomento del Turismo.

La concejala de Turismo y Comercio, Rosa Rubio, agradeció ayer a todos los participantes «su esfuerzo, su creatividad y sus propuestas», y felicitó al ganador y a los finalistas. En esta línea, recordó que el chef del restaurante Jara acompañará al Ayuntamiento de Ibiza a la Feria Madrid Fusión como uno de los restaurantes representantes de la ciudad, en la cita más importante en el ámbito gastronómico de España. Además, el chef ganador ha recibido un trofeo grabado con su nombre y sobre el que descansa un cuchillo tradicional ibicenco elaborado por el último maestro matancer que queda en Ibiza, Juan Bonet. Esta iniciativa, cuyo objetivo era difundir las propuestas de los restaurantes y chefs de la localidad basados en este popular plato durante la temporada baja, ha contado con un jurado de excepción formado por Pedro Matutes, presidente de la Real Academia de la Gastronomía de Ibiza, como presidente, Óscar Molina, chef de la Gaia con una estrella Michelin; María José Amengual, abogada y colaboradora del blog ‘Directo al Paladar’, además de impulsora de su propio blog de recetas ‘Dicho y Hecho’; Ruth Alejandre, periodista y directora de ‘Gastrogurú’ y Jesús Trujillo, CEO & Founder de Facefoodmag. Todas las valoraciones del jurado especialista se han unido a las del público, que también ha puntuado las diferentes propuestas presentadas a esta primera edición en la página web de Turismo del Ayuntamiento. Muchas hamburguesas El jurado ha valorado por unanimidad la calidad de las propuestas presentadas por los cinco finalistas en las que han ponderado el uso de productos de la isla, la calidad y el sabor de sus ingredientes y la atención del personal de sus restaurantes. Para el presidente del jurado, Pedro Matutes, «aunque el concurso ha estado muy reñido y hemos probado muchas hamburguesas de mucha calidad, la del restaurando Jara at The Standard no solo ha sido la única en la que la elaboración de la carne se había efectuado en el momento, sin estar prensada previamente, sino que su combinación de pan bollo e ingredientes ha sido impecable y muy fiel al plato presentado». «Además, detalles como el cóctel que acompañaba la hamburguesa, la posible elección entre patatas fritas o boniato y el trato y explicación de esta, han sido otras de las razones para estimar que merecían este premio», concluyó Matutes.