Govern y Consell de Ibiza apuestan por crecer turísticamente «en calidad, no en volumen»

Alianza por el Agua alerta sobre la amnistía urbanística del Govern

La Mesa por el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica de las Illes Balears, constituida ayer en Mallorca, contó con voces pitiusas en este formato de diálogo colectivo que nace con el objetivo de lograr consensos entre representantes institucionales y de la sociedad civil sobre el cambio de rumbo de la industria del turismo. Todo ello, para acabar con la masificación y los problemas asociados.

El coordinador de proyectos de la Alianza por el Agua, Juan Calvo, intervino durante el turno de palabra, tras el discurso de la presidenta Marga Prohens, aunque en esta primera sesión el objetivo no era iniciar el debate, sino más bien servir de toma de contacto. Calvo alertó sobre la amnistía urbanística del Govern balear para las edificaciones ilegales en suelo rústico cuyas infracciones hayan prescrito, incluida en el decreto de simplificación administrativa. «Esto puede implicar una consolidación de los consumos de agua subterránea. Creemos que si se tiene que hacer un proceso participativo con confianza para todos, han de ir con precaución de no desarrollar acciones que vayan en contra del interés general», explicó a este diario. Así, llama a no tomar «acciones legislativas o ejecutivas que vayan en contra de la conservación de los recursos hídricos».

En este sentido, el representante de Alianza por el Agua recordó que los efectos de la masificación es algo sobre lo que muchas entidades vienen alertando desde hace tiempo, en «un contexto de cambio climático en el que se han reducido las lluvias y a la vez se ha producido un incremento de la presión humana». «Ha subido un 40% en 20 años en agosto. Ya alertábamos de que gran parte del problema del agua es que es un recurso limitado y esta masificación implica una histórica sobreexplotación de los acuíferos». «La agricultura es la gran perjudicada de esta sequía y sobreexplotación», en palabras de Calvo, quien también felicitó ayer al Govern y a su presidenta por esta iniciativa.

Aunque Alfonso Rojo, presidente de Pimeef y también de PIME (de ámbito balear), no estuvo en la reunión, habló con compañeros que sí acudieron para intercambiar sensaciones. «El Govern, junto con los agentes sociales, tiene el compromiso de pasar muchos de estos acuerdos por mesa del diálogo social y en su momento los analizaremos. Imagino que, si están consensuados por la sociedad, los apoyaremos, siempre y cuando no sean lesivos para los intereses de los empresarios. Si hay muchos sectores que hablan de disminuir vuelos o atraques, por ejemplo, valoraremos si esto está basado en números, hechos o topes» y no en simples «ideas».