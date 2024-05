Prohens: "Hablar de límites es la mejor manera de defender el turismo y las islas"

"Hablar de límites es la mejor manera de defender el turismo y las islas", ha proclamado este miércoles la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el auditorio, abarrotado de la Escuela de Hostelería de la Universitat de les Illes Balears. La líder del PP ha reunido a representantes de 140 entidades en la constitución de la Mesa por el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica y ha proclamado que hay que “poner las bases para un cambio de rumbo" en Baleares.

La líder del PP ha estado arropada por los partidos de la oposición, asociaciones o profesores de la UIB, además del lobby turístico Exceltur o la patronal de los cruceros, CLIA, en la puesta de largo de una iniciativa que ha anunciado este mes ante los niveles de masificación turística en el archipiélago y el descontento creciente cuando aún no ha arrancado la temporada alta. Como ha reconocido la propia Prohens en mayo se han alcanzado niveles de saturación que la han llevado a advertir ante el auditorio que “este ritmo de crecimiento ya no es sostenible”, cuando es “evidente” la pérdida de la renta per cápita de los isleños.

Malestar social

En el arranque de su discurso la presidenta ha ahondado en el peso económico del turismo en la comunidad autónoma, pero también ha defendido que ahora “hablar de límite es la mejor manera de defender el turismo y las islas”. En el panorama actual se palpa “el crecimiento transversal del malestar social" , por lo que ha llegado el “momento” de transformar el modelo turístico pensando en los residentes.

Prohens ha hecho hincapié en que para fijar la nueva hoja de ruta, se va a partir de informes. Se hará una macroencuesta sobre la congestión turística, un seguimiento los flujos de visitantes en zonas turísticas, estudios de capacidad de carga de espacios naturales y un estudio de movilidad con los datos de carreteras de los Consell, además de la recopilación de datos de oferta turística ilegal. “No podemos tomar decisiones sobre percepciones”, ha apostillado.

El decrecimiento turístico no lo ha mentado en su parlamento, solo se ha referido a que “sí hemos de decrecer “en la oferta ilegal, refiriéndose “al intrusismo” en todos los sectores, no solo el del alquiler vacacional.

Toni Riera, al frente

A partir de ahora se formarán grupos de trabajo que serán coordinados por un comité técnico de expertos, para llegar a documento final que desembocará en este nuevo pacto social y político de control turístico. Para liderarlo, el Govern ha buscado “un perfil independiente”, Antoni Riera, el director técnico de la Fundación Impulsa . “Queremos empezar de cero con vosotros”, ha clamado la presidenta ante el auditorio.

Tras su discurso, Prohens ha cedido la palabra a los asistentes. En primer lugar, ha intervenido el rector de la UIB, Jaume Carot, que ha tildado de “esperanzador” el plan anunciado por la presidenta. Todas las patronales han ensalzado su intervención. El presidente de la patronal del rent a car Baleval, Othman Ktiri, ha defendido que “no tiene sentido limitar” su sector.

Los payeses han reclamado que se les dé voz y desde el Foro de la Sociedad Civil, Joan Forteza, se ha referido al “cambio radical” en las últimas semanas. Ha tildado de “paternalista” el discurso de la presidenta, a la vez que ha lamentado que no anunciara medidas ni hablara de “decrecimiento”.