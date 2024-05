Susanna Griso sobre la portada de Lecturas en Ibiza: "¿Por qué las revistas siempre ponen la edad con cada foto?"

La presentadora de 'Espejo Público', Susanna Griso, es la protagonista esta semana de la portada de la revista Lecturas. La periodista sale en una foto en traje de baño con un titular en el que se lee: "Susanna Griso espléndida a sus 54 años".

La periodista asistió este fin de semana al estreno del musical 'Ibiza Hippie Heaven' de Nacho Cano, un espectáculo que le gustó mucho y que recomendó al público desde su programa. La comunicadora aprovechó para disfrutar de un baño nada más llegar a la isla el pasado viernes y fue el momento en el que un paparazzi captó la imagen de la portada de la revista del corazón.

Se da la circunstancia de que habían pasado 40 minutos desde que había aterrizado en Ibiza cuando fue cazada por los fotógrafos de la prensa del corazón. "Qué pena, porque a mí Ibiza me encanta", afirmó Susanna Griso, a sabiendas de que está muy expuesta a los paparazzi.

"Desde que pones un pie en la isla ya estás controlada", le explicó el paparazzi Raúl García, alias 'Aplausito', que afirmó que él cubre Cádiz y no Ibiza para las revistas.

¿Alga o posidonia?

La presentadora cuenta que llegó al aeropuerto de Ibiza, alquiló el coche, se cambió el bañador en la habitación del hotel y se fue a la playa. Explicó que estuvo a punto de meterse en el mar, pero que no lo hizo porque en esa zona "había mucha alga". Probablemente, se refería a la posidonia, que es una planta no un alga. Cuando regresó al hotel el director del establecimiento le dijo que había fotógrafos por la zona, pero ella no llegó a verlos en ese momento. Si bien agradeció que no sacaran en las fotografías a su hija, que estaba con ella.

Al día siguiente de llegar, Susanna Griso fue a comer a un restaurante y al volver al hotel se encontró la ciudad cortada al tráfico, ya que se disputaba el Triatlón Ciutat d'Eivissa. La periodista se agobió porque tenía que ir a su hotel a cambiarse e ir al estreno del musical.

El domingo se le acercó un paparazzi y le contó que la vieron dando vueltas durante 40 minutos con el coche. El fotógrafo le confesó que le habían hecho fotos el viernes, el sábado y el mismo domingo paseando por la playa.

Así funcionan los paparazzi en Ibiza

'Aplausito' explicó cómo trabajan los paparazzi en la isla. Muchos hacen las fotos desde un barco, aunque, en el caso de la comunicadora, la imagen se captó desde la cala. "Te habrían seguido desde el hotel a la arena. La guardia la hacen en la arena", aseguró. Apuntó, además, que los fotógrafos se mueven por soplos que les hacen desde el mismo aeropuerto, donde muchos famosos alquilan los coches, y en los restaurantes. Explicó que Ibiza es una isla muy pequeña y los fotógrafos que viven en ella están todo el año y tienen muchos informadores.

Sobre el dinero que se les paga a estos chivatos, 'Aplausito' habló de un 10% o un 20% de lo que valga la imagen. No es lo mismo informar deque ha llegado un famoso a decir exactamente dónde está, matizó.

Estas explicaciones se dieron, tanto por parte de Griso como de 'Aplausito', en la sección del programa en la que se comentan las portadas del corazón de la semana.

La edad

Griso aprovechó el momento para preguntar por qué en las revistas siempre con cada foto dicen la edad. "¿Lo de la edad siempre lo tienen que recordar todas las revistas?", "¿por qué las revistas siempre con cada foto ponen la edad? Mira que yo no la escondo y no tengo ningún problema", afirmó la presentadora.

El programa a continuación sacó varios ejemplos donde sí se hacía referencia a la edad, siempre con mujeres mayores de 50, mientras que en otros casos no se hacía alusión alguna a los años.