Las vacaciones en Ibiza de Susanna Griso

Susanna Griso ha inaugurado la temporada de baño con una escapada a Ibiza en compañía de una amiga y su hija de 11 años. La periodista catalana, amante del deporte, ha disfrutado de las playas ibicencas y también ha asistido a la inauguración de 'Ibiza Hippie Heaven', el espectáculo musical de Nacho Cano, en el Teatro Pereyra.

En una entrevista con la revista Lecturas, Susanna comentó hace unas semanas: “Voy al gimnasio, hago pilates desde que tuve a mis hijos y soy muy disciplinada. Me gusta nadar, correr y camino mucho. También procuro tener una alimentación sana. Nunca he tenido problemas de peso. Me encanta comer, como mucho y lo quemo todo”. Este octubre, la presentadora celebrará su 55 cumpleaños.

En este viaje, según confirma la revista Lecturas, la periodista no estuvo acompañada por su pareja, el abogado Íñigo Afán de Ribera, con quien lleva casi dos años de relación.