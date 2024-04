Pedro Cárceles: «’Un Mar de Posibilidades’ no desaparecerá»

Nunca antes la presentación anual de las actividades de ‘Un Mar de Posibilidades’, el programa social del Club Náutico Ibiza que pretende acercar el mar a las personas con necesidades especiales o riesgo de exclusión social, había generado tanta expectación. Salvo sorprendente cambio de guión de última hora, el próximo cinco de mayo las instalaciones que actualmente gestiona el Club Náutico Ibiza pasarán a manos de la empresa Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), cuyas intenciones sobre esta iniciativa son todavía una incógnita.

Es la situación de crisis más importante que ha vivido desde que empezó su andadura en el año 2004, pero el impulsor y alma mater de este proyecto, Pedro Cárceles, lo tiene claro: «El mensaje que quiero transmitir es que Un Mar de Posibilidades no va a desaparecer».

«Este es un proyecto que nació hace veinte años y que va más allá del Club Náutico Ibiza. Está el apoyo de todas las instituciones públicas de la isla, tenemos buenos patrocinadores que siempre nos han acompañado y, lo más importante de todo, la confianza de decenas de profesionales que todos los años traen a sus usuarios a nuestro programa», asegura Cárceles. Por lo tanto, aunque admite que las nuevas circunstancias les afectarán, afirma que «el proyecto no va ha desaparecer, espero».

El proyecto sigue

Pese a que el 5 de mayo se consumará el cambio de manos en la gestión de las instalaciones, Cárceles y su equipo han actuado como si este fuera un año más, y no han modificado ni un ápice sus intenciones: «Lo único que sé es que ya hemos abierto los plazos de inscripción. A fecha de esta tarde [ayer] ya tenemos confirmadas a 284 personas con necesidades especiales y riesgo de exclusión social que un año más disfrutarán del mar gracias a este programa, y que tenemos el apoyo institucional y de los patrocinadores para poderlo desarrollar económicamente. Eso es lo único que sé».

Cárceles admite que ha hablado «en una ocasión» con el empresario Alberto Pedraza, titular de la sociedad Puertos y Litorales Sostenibles, pero que todavía no ha tenido una conversación en profundidad sobre la continuidad de ‘Un Mar de Posibilidades’: «No sé qué hará. Si dijera que sí, que continuará, sería un ingenuo. Si te digo que no, sería un desconfiado. Supongo que hará lo que a él le convenga. En cualquier caso, no será lo que más le conviene a las asociaciones que colaboran con nosotros». Y admite que le preocupa no saber todavía «dónde amarrar nuestros barcos, o si tendremos que llevar todo nuestrio material a un descampado».

En la oferta presentada por PyLS, esta empresa se compromete a aportar anualmente 360.000 euros para realizar en las instalaciones actividades de carácter formativo, de tipo deportivo, social o cultural y sin fines lucrativos, así como de ayuda personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social. «Los nuevos propietarios de la gallina de los huevos de oro dicen que lo van a utilizar con criterio social. A ver si es verdad, ya se verá. No tengo nada en contra del comercio pero sí lo tengo en contra del abuso. Si no cumplen lo que han prometido, eso será un abuso, como ya hemos visto tantas veces en Ibiza», señala el impulsor de ‘Un Mar de Posibilidades’, para quien la decisión de la Autoridad Portuaria de Balears ha sido «un error».

«Sería una enorme torpeza»

En el acto de presentación de la vigésima edición de ‘Un Mar de Posibilidades’, celebrado en las todavía instalaciones del Club Náutico Ibiza, asistieron también representantes del Consell de Ibiza y de los cinco ayuntamientos de la isla, que reiteraron su apoyo a la continuidad de esta iniciativa social.

«Estamos preocupados porque esta iniciativa siempre ha ido ligada al Club Náutico», admitió la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell: «Nosotros la seguimos apoyando. Si depende de nosotros, encontraremos las soluciones para que ‘Un Mar de Posibilidades’ continúe».

Escandell no se quiso pronunciar sobre los nuevos administradores: «Primero vamos a dejar que tomen posesión y hagamos las cosas con sentido común», y señaló que «por lo que yo sé, todo el mundo está empujando hacia la misma dirección. Patrocinadores, voluntarios, asociaciones, hay mucha gente implicada».

La consellera no cree que PyLS cancele a las bravas una iniciativa con un arraigo social tan profundo: «Quiero pensar que lo respetarán. Hacer lo contrario sería una torpeza enorme».

En términos similares se expresó la concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ibiza, Lola Penín: «En breve firmaremos el convenio anual de colaboración. No tiene por qué dejar de realizarse. Nosotros apoyamos sin duda la labor que hacen».

Posteriormente, se celebró un acto de homenaje a los patrocinadores y a las dieciséis asociaciones y entidades sociales que participan en las actividades, a quines se les regaló una lámina de la artista Martina Greef. Todos cogieron el micro para expresar una breves palabras de agradecimiento. De todas las intervenciones, destacó la de Vicente Ramón, presidente de la asociación Creix, dedicada a las personas mayores y/o afectadas por enfermedades autoinmunes: «Sea quien sea quien tome el mando a partir de ahora, esta actividad no debería pararse nunca».

Tomó también la palabra el abogado José María Costa, quien admitió: «No creo que el año que viene podamos celebrar este acto aquí, pero lo haremos en otro sitio, o si no, en la playa de Talamanca, pero ‘Un Mar de posibilidades’ siempre tendrá el apoyo de este club».

Un apretado calendario que empieza el 6 de mayo

La nueva edición de ‘Un Mar de Posibilidades’ empezará el próximo día 6 de mayo y extenderá sus actividades hasta el día 26 de septiembre. Hasta ahora se ha confirmado la participación de 284 personas con necesidades especiales, aunque las inscripciones no están cerradas y la previsión es que disfruten de esta iniciativa entre 350 y 400 personas.

Las actividades serán las mismas que las que ya se desarrollaron durante el verano pasado, y que incluye kayak, navegación a vela, así como juegos y actividades de playa para dearrollar la psicomotricidad de los participantes. Este programa está destinado a usuarios de centros y hospitales de día de salud mental, residencias y centros de día de personas mayores, organizaciones y asociaciones sociales, particulares y centros educativos. A las asociaciones que ya participaron el año pasado, se le añade ahora la Asociación Asperger Ibiza y Formentera (AIF).

