El programa de actividades lúdico-terapéuticas ‘Un mar de posibilidades’ cerró este martes en el Club Náutico de Ibiza su XX edición que se ha celebrado a lo largo de 2023.

Los organizadores se mostraron satisfechos al «haber logrado el objetivo primordial: acercar el mar a personas en riesgo de exclusión o con necesidades especiales con el fin de mejorar su calidad de vida».

‘Un mar de posibilidades’ desarrolló durante sus 101 días de actividad 140 sesiones de carácter deportivo y lúdico-terapéuticas dirigidas a los más de 300 usuarios de distintos perfiles pertenecientes a residencias, centros, talleres y hospitales, entre otros.

También a nivel pedagógico se han desarrollado iniciativas con alumnos de centros educativos de la isla que han participado, bajo la tutela y guía de una bióloga, en la limpieza de una playa para poner de relieve la fragilidad del ecosistema marino y la importancia de su protección.

La navegación a bordo de la goleta clásica ‘Saga’ ha sido otra de las novedades que destacan muy positivamente desde la organización ya que ha permitido ofrecer en sus tres salidas una experiencia reconfortante y motivadora a usuarios de entidades como Cáritas, Fundació Deixalles y AECC, entre otras.

El acto de cierre sirvió para agradecer la implicación de voluntarios, asociaciones y entidades, así como los ayuntamientos de la isla, el Consell de Ibiza y empresas colaboradoras como la Fundación Abel Matutes, Valoriza M.A. y Fundación Obra Social la Caixa, así como Palladium Hotel Group, a través del programa ‘4 causes to take action’.