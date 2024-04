Un ‘bot’ informático bloquea las citas del NIE en Ibiza y arroja a los usuarios a las mafias

El sistema de tramitación de citas de la Policía Nacional de Ibiza para la obtención del Número de Identidad de Extranjeros (NIE) está totalmente colapsado por un un bot informático (aplicación de software automatizada que realiza tareas repetitivas en una red) que acapara las citas, en su totalidad, cuando se emiten los días 1 y 15 de cada mes.

La situación ha arrojado a muchos extranjeros que se encuentran en mitad de este trámite a las mafias que, en teoría, se encuentran detrás de este bot y que cobran por el servicio precios que oscilan entre los 40 y los 450 euros.

Cada quincena del mes se emite, en la página oficial de la Policía Nacional, un bloque de unas sesenta citas que se terminan en apenas «un minuto», según indicó el jefe de sección de este área de la comisaría a uno de los usuarios. A las siete de la mañana, muchos de los extranjeros que llevan tiempo tramitando esta documentación consultan el sistema oficial para hacer este trámite (que es gratuito), sin éxito.

«El bot coge todas las citas a la vez, engañando al sistema y haciéndole pensar que son muchas personas que se conectan desde distintos dispositivos», explica un técnico en ciberseguridad que prefiere no dar su nombre.

«Además, lo que hace [el bot] es bloquear el acceso a los usuarios que entran a la página y acaparar él las citas», continúa detallando el experto. «Siempre va a ser más rápido que una persona, rellenando, por ejemplo, los campos de información personal online», añade.

Según informa una fuente cercana a la investigación, el bot, en este caso, actúa ‘congelando’ todas las citas para desbloquearlas y venderlas cuando la persona interesada, sin ninguna otra opción, opte por el plan B, que es pagar un precio desorbitado (en un locutorio, a un usuario tras un número privado, en una gestoría...) por una cita que es, a priori, gratuita.

Muchas de las personas que se han visto en esta encerrona en Ibiza, han recurrido a un contacto que les ha ofrecido alguien de su círculo y que les consigue la cita pagando. Estos contactos (que ocultan su identidad), informan de las tarifas (que varían según el plazo de espera) y luego solicitan el pago por transferencia bancaria.

Después de la gestión, «yo no te conozco, tú no me conoces, y aquí no ha pasado nada», como relató una de las usuarias. Ante la falta de alternativas para tramitar el NIE en la comisaría, las personas que tienen este contacto se lo ofrecen a otros afectados.

Problemas en las gestorías

Gestorías y abogados con competencias legales para tramitar documentos de Extranjería también tienen cada vez más dificultades para prestar este servicio, según asegura a este diario un gestor de Ibiza que tampoco quiere identificarse. «Cuando un cliente se presenta con esta necesidad, tienes que buscar una salida», lamenta.

«En el caso de que el cliente venga a trabajar a la isla, pero todavía esté en su país, le recomendamos que solucione el tema de la documentación allí, en el consulado o embajada de España», explica el gestor.

En caso de que el cliente ya esté en Ibiza o no haya podido obtener la identificación en su lugar de origen, se le «deriva a una gestoría administrativa con potestad para tramitar NIE», detalla el gestor. Aunque esto no soluciona la demanda, ya que estas gestorías solo pueden ofrecer alrededor de unas 20 citas semanales.

«Otras veces, no sé hasta qué punto es legal -confiesa-, se recurre a gente que tiene contactos en Jerez, Cartagena u otro sitio donde no haya problemas con las citas. A esta persona se le otorga un poder notarial y se le pasa la documentación del cliente compulsada para que obtenga el NIE».

La tercera opción es ofrecerle al cliente uno de estos contactos tras el que hay una persona de identidad oculta y que consigue, por un precio un poco más elevado, la ansiada cita.

Apoderados de distinto tipo, investigados por la Policía Nacional Las pesquisas que lleva a cabo el cuerpo de seguridad se encuentran bajo secreto de sumario La unidad de Negociado de Extranjeros de la Policía Nacional de Eivissa investiga a abogados y gestores, entre otros apoderados, relacionados con el caso. En 2023, un total de 69 personas de toda España resultaron detenidas y 25 más fueron investigadas por la presunta relación con la estafa de citaciones para obtener el NIE. Por el momento se desconocen más detalles de la investigación, que actualmente se encuentra bajo secreto de sumario. Las citas del NIE que se emiten en el sistema público de la Policía cada quincena del mes a las 7 horas, en concreto, los días 1 y 15, según el jefe de sección del este área de la comisaría, se terminan en cuestión de un minuto. El pasado 9 de abril, la Policía Nacional detuvo en Manacor, en Mallorca, a un joven de 24 años y origen marroquí relacionado con el bloqueo y la reventa de las citas de Extranjería en esta isla.

