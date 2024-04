Una afectada de las estafas del NIE en Ibiza: «Sabía que me metía en una mafia, pero lo necesitaba»

«Me dijo que si quería tener el NIE en un plazo de una semana, el precio era de 300 euros; si lo necesitaba en dos semanas, de 200, y si podía esperar indeterminadamente, el precio bajaba a 100», explica una mujer de origen paraguayo y que prefiere no dar su nombre. La extranjera intentó, el año pasado, tramitar el Número de Identidad de Extranjero (NIE) varias veces en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Ibiza y le fue imposible.

Esta es la conversación que matuvo por WhatsApp con un contacto de Madrid que le pasó una amiga suya, también de Paraguay. «Yo sabía que me estaba metiendo en una mafia, pero tenía la necesidad y era la única opción», lamenta la afectada. La necesidad, en ese sentido, fue más fuerte que el saberse estafada porque necesitaba la documentación para trabajar en la isla.

«También para viajar, porque llevaba cuatro años y medio sin ver a mi familia», añade. Primero, comenzó el trámite en una gestoría de la isla. Desde esta empresa, le pasaron el link de la Policía Nacional para sacarse la cita o el día 1 o el día 15 de ese mismo mes, ya que cada quincena se emiten unas 60 citaciones.

La otra opción

Pero no salían, en ninguna ocasión, opciones disponibles de día y hora en el sistema informático para obtener la documentación. Tras muchos intentos, una amiga suya que había estado en la misma situación le dio otra opción: contactar con una persona, que en teoría opera desde Madrid y que le pondría dar una solución a su problema para obtener el NIE, pero pagando.

«Saqué la cita para un plazo de un mes y medio, por lo que me cobraron 150 euros», cuenta. Pagó mediante transferencia bancaria, recibió el documento dentro del plazo y cuando todo estuvo arreglado, «yo no te conozco, tú no me conoces y aquí no ha pasado nada», denuncia la afectada.

No es la única persona a la que la que le dieron la opción de recurrir a un contacto de Madrid para obtener el NIE. José CH, otro testigo, asegura que a una mujer que conoce le llegó también, por WhatsApp, la posibilidad de reservar una cita en la capital, en este caso, por una tarifa de 42 euros.

Este tipo de mafias operan, al parecer, con bots informáticos que acaparan el sistema informático del Cuerpo Nacional de Policía e impiden a los usuarios acceder al servicio de citaciones en Ibiza. «Lo que hace es que congela, de algún modo, las citas, y en el momento en que alguien paga para sacarse la documentación, la entrega y esa persona puede obtener el documento», explican fuentes cercanas a la investigación.

Abuso y «necesidad»

Los canales para optar a las opciones de pago son diversas pero son, sobre todo, las mafias las que acaparan las citas. Abogados o gestorías administrativas que tienen potestad para tramitar el servicio también se han visto obligados a recurrir a estos números de contacto para poder dar servicio a sus clientes. Lo que ha hecho que el precio por la gestión ascienda a unos 450 euros (entre la comisión de la gestoría y lo que les cobra el particular).

«Ahora, otra amiga mía necesita ir a Paraguay porque su padre está enfermo. Al principio le parecía mucho dinero y no quería el contacto, pero al final no ha tenido otra opción. La necesidad lleva a esto», lamenta de nuevo la testigo, que valora cómo la etiqueta de extranjero les pone, automáticamente, en una situación «vulnerable».

De esa necesidad y de la urgencia para obtener el documento y así poder trabajar o viajar de vuelta al país de donde vienen, se «aprovechan» las mafias en cuyas redes caen muchas de las personas que sufren estas circunstancias.

Le duele, aún más, que paisanos también se «lucran», a través de una asociación de personas de nacionalidad paraguaya de Ibiza, con personas de su país que necesitan ayuda administrativa. «Les sacan dinero solucionándoles el tema del NIE, pero también con la renovación del pasaporte o cualquier otro trámite de Extranjería», señala indignada.

