Estudio Capricorn dice adiós tras 42 años de dedicación a la danza en Ibiza

Tras más de cuatro décadas "formando parte de la cultura de Ibiza", Estudio Capricorn bajará la persiana definitivamente a finales de este año escolar. Lo anunció ayer la propia fundadora y directora, Sandy Plant, en un comunicado dirigido a alumnado, padres y familiares que la popular academia de baile colgó en sus redes sociales.

"Este momento es difícil para todos nosotros y para mí aún más, ya que decir adiós a algo tan amado e importante para mí va a ser doloroso", reconoció la responsable del centro, que, a pesar de la tristeza, quiso centrarse en recordar todos los momentos de alegría vinculados al Estudio Capricorn, "un lugar lleno de vida, ritmo, pasión y amor por la danza y la música".

"De todo esto, me quedo con que he visto a mis niñas y niños crecer y convertirse en personas maravillosas y en bailarines talentosos y apasionados, no puedo pedir más", añadía, para luego mostrar su profundo agradecimiento a todas las familias y al profesorado, en especial a Vivi, Helena, Lucía y Antonia, además de a Belén, Donnella, Lourdes Ferrer y también a su hijo Adrián Gas, "que en la distancia desde hace ya más de 20 años ha estado apoyando y colaborando con todo".

Las reacciones en las redes sociales ante la noticia no se han hecho esperar para expresar la tristeza ante el cierre de la mítica escuela de baile y agradecer la gran labor que han hecho Sandy Plant y Estudio Capricorn, que muchos sienten como parte de su familia.

La historia de la academia de danza ibicenca, que este año dice adiós, arrancó en 1982. Como recordó en el comunicado Sandy Plant, fue su pareja, el promotor y músico catalán Gerardo Gas, fallecido hace 20 años, quien la animó a abrir una escuela de baile en Ibiza.

Primero se instaló en el segundo piso de una casa ya desaparecida que había en la avenida de Ignasi Wallis, en Vila, y luego se trasladó a su ubicación definitiva en Vía Púnica en 1983. En estos 42 años, por Estudio Capricorn han pasado varias generaciones de bailarinas y bailarines de Ibiza.