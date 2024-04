«Cunde el pesimismo» en el Club Náutico de Ibiza: «Es bastante complicado que nos den la concesión»

El director del Club Náutico Ibiza critica que mientras las alegaciones en las que pedían que Alberto Pedraza no pudiera concursar han sido resueltas en apenas unos días, las referentes a la oferta temeraria y sobre seguridad «no se han dignado a contestarlas nunca». «En teoría —prosigue Vicent Canals— las tienen que haber resuelto y se han de mostrar al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balears en sus comisiones de valoración de las ofertas más ventajosas. Ese Consejo aún tiene, por tanto, mucho que decir».

Le escama, además, que el concurso «haya estado dos años metido en un cajón», por lo que insta al Consejo de Administración «a ver qué ha habido ahí dentro».

También echa en cara a Ports que lleven «dos años sin un puerto seguro, con un plan de contingencias y soluciones que no sirven para nada». «Una Administración —explica Canals— tiene que buscar el bien común. Cuando derribamos el muro de hormigón (siguiendo las directrices de un pliego de condiciones) que protegía el Club Náutico y nos quedamos al pairo, solicitamos a Ports una solución de futuro, pues los pantalanes flotantes no arreglaban nada. Eso, hace dos años. Desde entonces hemos pedido una solución de seguridad y no se nos ha dado. Al contrario, nos han metido en un concurso donde aún hablan de pantalanes flotantes», pese a que considera que se han demostrado ineficaces. De ahí que considere que «el concurso no tiene ningún sentido. Nació muerto. Si Ports lo quiere resolver corriendo es porque el tema está judicializado».