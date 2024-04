Dos nuevos hoteles en Ibiza para este verano

La cadena hotelera Hilton aumentará significativamente su presencia en Europa con la apertura de 10 nuevos complejos turísticos que ofrecerán más de 1.500 habitaciones. Ibiza es uno de los lugares donde la cadena ha decidido apostar.

Estas propiedades, que se lanzan justo a tiempo para la temporada de verano, abarcan sus marcas Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton y DoubleTree by Hilton.

Hilton ha anunciado la apertura de dos hoteles en Ibiza bajo su marca Curio Collection by Hilton para la temporada de verano 2024.

Hotel Cala San Miguel Ibiza

Ubicadoen el Port de San Miguel en la isla, Cala San Miguel Hotel Ibiza, Curio Collection by Hilton contará con 196 habitaciones cuando abra a tiempo para el verano. Con acceso directo a la playa y al mar, este hotel frente al mar contará con tres restaurantes que ofrecerán diversas cocinas, incluidas especialidades mediterráneas y asiáticas, además de dos bares y dos piscinas.

También dispondrá de instalaciones de fitness y un área de bienestar, que se va a completar con un área al aire libre designada para calistenia y yoga.

Hotel Club San Miguel Ibiza

El hotel hermano de Cala San Miguel Hotel Ibiza, Curio Collection by Hilton, se encuentra a pocos minutos y comparte una serie de comodidades entre las dos propiedades. El Club Cala San Miguel Hotel Ibiza, Curio Collection by Hilton, se abrirá como un hotel recomendado para adultos que contará con 96 habitaciones y ofrecerá acceso directo a la playa.

El hotel tendrá dos restaurantes y dos bares, incluido un bar en la piscina y un bar en el vestíbulo. Situado a 10 minutos de Cala Benirrás y a unos 30 minutos del centro de Ibiza, cuenta con una variedad de restaurantes y bares, incluido un camión de comida, una piscina al aire libre para relajarse y un gimnasio.