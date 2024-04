llama la atención

Que las plataformas de alojamiento turístico carezcan de herramientas para poder asegurarse de que los anuncios que los explotadores cuelgan en ellas son legales. Necesitarían, según explica el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan, una base de datos única en la que poder consultar si las viviendas tienen licencia turística.

La falta de contundencia del Ayuntamiento de Sant Josep sobre el uso de un terreno rústico como aparcamiento de una empresa de ‘rent a car’. El propio alcalde reconoce que no pueden estar ahí, pero también deja claro que los trámites que hay que seguir no garantizan una resolución con celeridad. La actuación del dueño del solar no sólo ha eliminado aparcamientos sino, que, además, impide que algunos vehículos, como camiones de limpieza de fosas sépticas, accedan a la zona.

Que cada vez sean más habituales los testimonios de personas que han tenido que marcharse de la isla por la imposibilidad de conseguir un lugar digno en el que vivir.