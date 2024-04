Los invitados a la inauguración de Ibicine iniciaron ayer su particular viaje en el tiempo con las gafas 3D puestas para admirar las vistas de Dalt Vila en tres dimensiones de la tarjeta de bienvenida que recibieron. Con estos dos pequeños detalles se hacía un guiño a la temática de esta séptima edición, que propone dar el salto a 1999, el Año de Oro del cine internacional, y celebrar también que fue entonces cuando Ibiza fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Así lo destacó en su intervención la directora del festival, Helher Escribano, sentada entre la cómica Eva Soriano, que presentará hoy la Gala de Premios Astarté, y el actor y humorista Jon Plazaola, padrino vitalicio del festival.

El intérprete vasco se mostró entusiasmado «con la experiencia brutal» que ha supuesto para él dirigir, junto al cineasta Mario Hernández, el segundo Campus de Cine de Ibiza, que concluyó ayer. «Creo que un festival tiene que tener tentáculos como éste», dijo refiriéndose a la iniciativa que organizan Ibicine y la Escuela de Cine de Ibiza.

Una inauguración con gafas 3D y guiño al Patrimonio de la Humanidad de Ibiza / Toni Escobar

Escribano, por su parte, recordó la voluntad con la que nació el festival: «la de engrandecer el cortometraje, que es el padre del largometraje». Aunque ayer se celebró la inauguración, apuntó la directora, realmente la séptima edición arrancó con las proyecciones de los 54 cortos seleccionados este año, que se llevaron a cabo entre los meses de diciembre y marzo en el Centre Cultural de Jesús.

La cosa está muy reñida entre los proyectos participantes, a juzgar por lo que comentó la presidenta del jurado, Nerea Garmendia. «Hay tanto talento que ha sido muy difícil elegir», reconoció, antes de adelantar que «los premios están bastante repartidos» y que en una de las categorías se entregará el galardón a dos proyectos.

De la agenda de hoy habló Escribano, que explicó que este sábado arrancará con una visita guiada teatralizada por el casco antiguo de Ibiza, declarado hace 25 años Patrimonio de la Humanidad. El acto central comenzará a las 18 horas con una alfombra roja que se convertirá en pasarela Adlib con diseños de Ivanna Mestres, Monika Maxim, Vintage Ibiza, Virginia Vald e Ibiza Stones y joyas de Elisa Pomar.

Una alfombra roja temática

«En este festival no solo nos interesa el cine, también la moda, la música y la danza», resaltó Escribano, recordando que en la Gala de Premios Astarté, que empezará a a las 19.30 horas en Can Ventosa, en Ibiza, actuarán Víctor Elías, Ruth Lorenzo y el grupo Toompak como maestro de ceremonias.

La presentadora, que ya lleva cinco años siéndolo, será Eva Soriano, que ayer con su habitual desparpajo y espontaneidad puso la nota de humor a la inauguración. «Siempre me guardo el mes de abril para Ibicine», confesó la cómica, que no quiso dar muchas pistas de por dónde irán los tiros en el evento de esta tarde. «Esta gala está muy viva, como el cine. Es todo magia. Cuanto menos sepáis, menos veréis lo mucho que me equivoco», bromeó.

A la inauguración de ayer asistieron varios de los invitados que esta tarde se pasearán por la alfombra roja, como Axel Kuschevatzky, primer Astarté de Honor Internacional, que también habló ayer en el evento; Santi Vaca, uno de los protagonistas de ‘La sociedad de la nieve’; y la joven actriz balear Guiomar Caiado, conocida por su papel en la serie de Netflix ‘El cuerpo en llamas’. También hubo representación institucional en la inauguración de Ibicine, que apoyan, entre otros, el Consell de la isla, y los ayuntamientos de Ibiza, Sant Antoni y Santa Eulària.

