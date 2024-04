La anguila, una especie en peligro de extinción, aún habita en Ses Feixes

"En los años 50 del siglo pasado, -yo era un niño-, en sa Peixateria, incomprensiblemente abandonada hoy junto al carreró des Carbó, entre el baluard de Santa Llúcia y el Rastrillo, de vez en cuando se ponía a la venta en un lebrillo con agua un amasijo de anguilas que se retorcían escurridizas en inverosímiles nudos. A mí me parecían serpientes y no soportaba verlas vivas y coleando. Las amas de casa no las compraban si no estaban muertas, de manera que la pescadera les machacaba con un golpe seco la cabeza y las entregaba envueltas en papel de estraza. Luego he sabido que estas bichas son muy capaces de sobrevivir varios días fuera del agua. No eran, en todo caso, una captura de las barcas de pesca. Se atrapaban sobre todo en las acequias que, después de regar los huertos del Pla de Vila y el Pla de ses Monges, desembocaban en las aguas someras de la Barra, en el norte de la bahía", recuerda Migue Ángel González.